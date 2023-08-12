ملتقى توظيفي وريادة أعمال بكلية دار علوم القاهرة 15 أغسطس

تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، الملتقى التوظيفي وريادة الأعمال "من أجل مصر"، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 17 سبتمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات احتفالية الكلية بمرور 150 عامًا على إنشائها.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الملتقى التوظيفي لكلية دار العلوم يستهدف إحداث التواصل بين خريجي الكلية وجهات العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى تأهيل المشاركين في الملتقي لسوق العمل وريادة الأعمال من خلال تنظيم لقاءات تعريفية بجهات التوظيف وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مضيفًا أن الكلية سوف تنظم للمشاركين المتميزين زيارات ميدانية لأكاديمية ناصر العسكرية، وأكاديمية الشرطة، والعاصمة الإدارية، ومدينة العلمين الجديدة، ومتحف الحضارة، والمسرح القومي، ودار الأوبرا المصرية، والمساجد والكنائس القديمة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن رؤية الملتقى التوظيفي تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء إنسان متسلح بالوعي والمعرفة والكفاءة، والمساهمة في إعداد خريج قادر على المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال ريادة الأعمال، وربط خريجي الكلية بجهات التوظيف، وبناء شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص العمل المختلفة، بالإضافة إلى تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية بالكلية وفق متطلبات سوق العمل، مضيفًا أن الملتقيات التوظيفية المختلفة التي تنظمها كليات جامعة القاهرة تهدف إلى دعوة الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال لدراسة مدى احتياجات سوق العمل من طلبة وخريجين، وعرض وتوفير فرص العمل والتدريب لهم من خلال ورش عمل متخصصة، مما يساهم في دعم مهارات الطلاب ورفع قدرات الخريجين والمساعدة في تشغيلهم واكتسابهم مهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه في ضوء تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول لجامعة من الجيل الرابع تم تطبيق مقرر ريادة الأعمال على الطلاب لإكسابهم المهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وتعليمهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على الاقتصاد المصري.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، إن الملتقى التوظيفي للكلية يأتي في إطار تشجيع جامعة القاهرة لمبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن الملتقى يتضمن تنظيم عدد من ورش العمل من بينها ورشة حول مهارات التدريس الحديثة وإعداد المحتوى الرقمي، والإدارة الاحترافية، وأساسيات العمل الصحفي والإعلام الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، ومهارات تعليم العربية للناطقين بغيرها، وورشه التخطيط الاستراتيجي، وأساسيات العمل الحر، وورشة ريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني للمشروعات الناشئة، ومهارات التدقيق اللغوي وتحقيق التراث.

وأضاف عميد كلية دار العلوم، أن الملتقى التوظيفي للكلية يتضمن عدة نماذج محاكاة مثل نموذج محاكاة مدرسة دولية، ونموذج محاكاة صحيفة قومية، ونموذج محاكاة قناة فضائية، ونموذج محاكاة مجمع اللغة العربية.