بعمل كل حاجة بنفسي.. صانعة محتوى تشرح بدايتها بالسوشيال ميديا

قالت ياسمين وليد صانعة محتوى على تيك توك، إنها بدأت في صناعة المحتوي على تيك توك منذ بداية دخلوها الكلية، وبدأت العمل على تيك توك وكان تحب الغناء على السوشيال ميديا من خلال حسابات أصحابها، لتخوفها من عمل حساب شخصي في البداية.



وأضافت ياسمين خلال لقائها بالإعلامية “لميس سلامة” ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدي البلد”، أن محبة للغناء و كانت تغني باللغة الانجليزية منذ صغرها، ولكنها بدأت الغناء باللغة العربية.

تكتب أغانيها لنفسها

وأوضحت ياسمين وليد، أنها تحاول أن تكتب كلمات أغانيها بنفسها، مضيفة أنها تفعل كل شيئ بنفسها خطوة بخطوة، وتأخذ رأي صحباتها في كتابة أغانيها، وتحاول أن تكون حريصة أن تقدم محتوي متميز لجمهورها.