خبير تكنولوجيا يحذر من تطبيق تيك توك .. تفاصيل

قال الدكتور فتحي شمس الدين خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق التيك توك أصبح خطر جدا خاصة وأنه في طريقه لتخصيص محتوي للكبار.

وأشار خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج “بصراحة والمذاع عبر قناة ”الحياة"، إلي أنه عندما يكبر الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي ثم يشاهدون المحتوى، يكون الأمر في الغالب حول "المشاركة ، والاتجاهات ، والآراء، إذًا يجب أن يكون للوالدين الحق في توعية أطفالهم بما يشاهدونه.



وأشار إلى أنه في غضون سنوات قليلة جدًا من الممكن أن لا نجد على سبيل المثال مذيع، حيث يمكن أن يكون المذيع روبوت.