أستاذ اقتصاد: مصر لديها خطة لتنفيذ 13 مجمعا صناعيا بحلول عام 2024

أكد الدكتور وليد جاب الل،ه عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن مصر تمتلك قطاعا صناعيا قويا، كما أن الدولة المصرية لديها طموح كبير في مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي، ومصر تمتلك قطاعا صناعيا متنوعا تركز فيه الدولة على دعمه والتوسع فيه من خلال مجموعة من الآليات، والتوسع في متابعة المدن الصناعية كمدينة الأساس ومدينة الدواء ومدينة الجلود.

توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة

وقال جاب الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية “المصرية”، إن هناك مناطق صناعية منتشرة بمصر، نحو 114 منطقة صناعية منتشرة في 26 محافظة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وهذه المناطق تستهدف الدولة وتعزيزها.

وأضاف أن مصر لديها خطة بتنفيذ 13 مجمعا صناعيا بحلول عام 2024، وتستهدف هذه الخطة نحو 3619 وحدة صناعية، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل جديدة.

مصر تنطلق لجعل المجمعات الصناعية ألية لتطبيق خارطة أستثمارية

وأوضح وليد جاب الله، أن المناطق الصناعية تخلق فرص عمل جديدة يكون لها دور كبير في تطبيق استراتيجية إحلال الواردات، ويتم إنتاج منتجات تسخدمها مصر، فضلا عن دورها الكبير في التوظيف، فمصر تنطلق من خلال خطتها الاستثمارية بأن تجعل المناطق والمجمعات الصناعية آلية لتطبيق خارطة استثمارية.