انتشار مكثف للفرق الطبية بمبادرة «100 يوم صحة» على مدار 49 يوما متتالية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة” بمحافظة الشرقية، انتشارها بدور العبادة، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، وأماكن التجمعات، وغيرها، من خلال العيادات المتنقلة، في يومها 49 على التوالي.

وقال إنه يتم تكثيف عمل الفرق الطبية الثابتة بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وأوضح أن ذلك يأتي لخدمة المواطن الشرقاوي والحفاظ على صحته وسلامته، وكذلك المحافظة على تصدر الشرقية لجميع المحافظات في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمبادرة الرئاسية، وإجراء جميع الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية “100 مليون صحة”، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة يتم تنفيذها بالمحافظة على مدار 100 يوم حتى 1 أكتوبر 2023، وتم تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، والتي سيتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "100 مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم جميع الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

وأشار محمود عبدالفتاح محمد، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن مبادرة “100 يوم صحة” تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية “100 مليون صحة”، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

وقال إن مبادرة “100 يوم صحة” تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.