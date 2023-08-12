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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بكلية العلوم جامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، شروط الألتحاق بالأقسام بالعام الجامعى 2023 -2024.        

وقال الدكتور أحمد الشريف ، أن الكلية لديها العديد من البرامج ومن شروطها : 


شروط الألتحاق قسم علم الحيوان بعلوم القاهرة

1- شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة العلوم) أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية .

2- شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب تنسيق 
الجامعات.

شعبة الرياضة (يتم دراسة مقرر البيولوجي تكميلي) 
1- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة  عام جيد من الكليات الأخرى

2- موافقة مجلسي القسم والكلية وحسب اللوائح المنظمة لذلك والمنصوص عليها في اللائحة الطلابية بالكلية. 

 

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تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الثانية عبر هذا الرابط

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ملتقى توظيفي وريادة أعمال بكلية دار علوم القاهرة 15 أغسطس

قسم الرياضيات
 

يقبل طلاب علمي الرياضة و علمي علوم( شرط استكمال مواد تكميلية في مادة الرياضيات).

يقدم القسم برامج مختلف لدراسة التخصصات الأتيه 
الرياضيات 
علوم الحاسب 
الإحصاء

مجالات العمل 
١- باحث فى التخصص 
٢- جنيه مجالًا البرمجة و الذكاء الاصطناعى 
٣- مدرس 
٤- محلل بيانات 
٥- تصميم قواعد بيانات البنوك 
٦- شركات التامين 
٧- تطوير محركات البحث 
٨- تطبيقات الذكاء الإطناغو و انترنت الاشياء

الدكتور احمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة جامعة القاهرة شهادة الثانوية العامة المصرية

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