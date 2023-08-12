تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بكلية العلوم جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، شروط الألتحاق بالأقسام بالعام الجامعى 2023 -2024.

وقال الدكتور أحمد الشريف ، أن الكلية لديها العديد من البرامج ومن شروطها :



شروط الألتحاق قسم علم الحيوان بعلوم القاهرة

1- شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة العلوم) أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية .

2- شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب تنسيق

الجامعات.

شعبة الرياضة (يتم دراسة مقرر البيولوجي تكميلي)

1- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة عام جيد من الكليات الأخرى

2- موافقة مجلسي القسم والكلية وحسب اللوائح المنظمة لذلك والمنصوص عليها في اللائحة الطلابية بالكلية.

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قسم الرياضيات



يقبل طلاب علمي الرياضة و علمي علوم( شرط استكمال مواد تكميلية في مادة الرياضيات).

يقدم القسم برامج مختلف لدراسة التخصصات الأتيه

الرياضيات

علوم الحاسب

الإحصاء

مجالات العمل

١- باحث فى التخصص

٢- جنيه مجالًا البرمجة و الذكاء الاصطناعى

٣- مدرس

٤- محلل بيانات

٥- تصميم قواعد بيانات البنوك

٦- شركات التامين

٧- تطوير محركات البحث

٨- تطبيقات الذكاء الإطناغو و انترنت الاشياء