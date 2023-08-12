تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق بكلية العلوم جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، شروط الألتحاق بالأقسام بالعام الجامعى 2023 -2024.
وقال الدكتور أحمد الشريف ، أن الكلية لديها العديد من البرامج ومن شروطها :
شروط الألتحاق قسم علم الحيوان بعلوم القاهرة
1- شهادة الثانوية العامة المصرية (شعبة العلوم) أو مايعادلها من الشهادات الأجنبية .
2- شرط الحصول على الحد الأدنى للقبول الذي يحدده مكتب تنسيق
الجامعات.
شعبة الرياضة (يتم دراسة مقرر البيولوجي تكميلي)
1- يجوز قبول طلاب من الحاصلين على درجة عام جيد من الكليات الأخرى
2- موافقة مجلسي القسم والكلية وحسب اللوائح المنظمة لذلك والمنصوص عليها في اللائحة الطلابية بالكلية.
.
قسم الرياضيات
يقبل طلاب علمي الرياضة و علمي علوم( شرط استكمال مواد تكميلية في مادة الرياضيات).
يقدم القسم برامج مختلف لدراسة التخصصات الأتيه
الرياضيات
علوم الحاسب
الإحصاء
مجالات العمل
١- باحث فى التخصص
٢- جنيه مجالًا البرمجة و الذكاء الاصطناعى
٣- مدرس
٤- محلل بيانات
٥- تصميم قواعد بيانات البنوك
٦- شركات التامين
٧- تطوير محركات البحث
٨- تطبيقات الذكاء الإطناغو و انترنت الاشياء