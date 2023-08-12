الكشف عن حقيقة وجود إصابات حشرية في ثمار البامية المصرية المجمدة

انتشرت أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وجود إصابات حشرية في ثمار البامية المصرية المجمدة وحذرت بعض الدول من منتج البامية المجمدة لإحدى العلامات التجارية المصرية .

سلامة الغذاء

وأكد المهندس السيد عباس مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي المصري ، أن الحجر الزراعي ليس له علاقة بتصدير المنتجات الزراعية المجمدة وبالتالى لايعطي شهادة لصحة المنتجات الزراعية المجمدة قبل تصديرها، موضحًا أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بصحة المنتجات المجمدة وتصديرها.



وأضاف "عباس" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " ، أن الأنباء المترددة عن احتواء بعض ثمار البامية المجمدة المصدرة على إصابات حشرية لإن التجميد طريقة من طرق الحفظ بالتالي يصعب علي الحشرات أن تصل إلي المنتجات المجمدة أو تعيش فيها .

وأشار "مدير المكتب الفني بالحجر الزراعي المصري" إلي أن هيئة سلامة الغذاء ستصدر بيانا لتوضيح الأمر للرد عما تداولته بعض الصحف والمواقع .



البامية بها حشرات

من جانبه ، نفي مصدر مسئول بوزارة الزراعة ، أن تكون البامية المصدرة بها حشرات لإنه يتم فحصها قبل تصديرها سواء كانت بامية طازجة أو مجمدة ، موضحا أن وزارة الزراعة ليست لها علاقة بتصدير المنتجات المجمدة .

نفس المصدر أضاف ل "صدي البلد " ، أن جميع المنتجات المصدرة تخضع لرقابة وإشراف غير مسبوق ، حتى أنه يتم فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية بناءا على سمعتها الطيبة .

وأشار " مصدر مسئول بوزارة الزراعة" إلي أنه يتم تصدير نسبة قليلة جدا من محصول البامية لإن البامية يتم زراعتها فى أراضي قليلة حتى أنها من أغلى أنواع الخضراوات بالأسواق .

المنتجات الزراعية المصرية

ونفى حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، وجود أى اصابات حشرية فى البامية المصدرة حيث أن المنتجات الزراعية المصرية آمنة ومن أجود المنتجات عالميا وعليها إقبال كبير من قبل دول العالم.

وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أنه تواصل مع مسئولين بوزارة الزراعة واللذين نفوا هذا الخبر ، مؤكدين أنه يتم الفحص والرقابة الشديدة على المنتجات المصرية قبل تصديرها .

وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أنهم فى انتظار بيان من هيئة سلامة الغذاء لتوضيح موقف البامية المجمدة المصرية ، ومدى صحة البامية المصدرة للخارج .



وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال الشهور الماضية من عام 2023 حيث قفزت إلى ما يقارب 5 ملايين طن، في ظل إتباع إجراءات عديدة ومشددة ساهمت في ارتفاع الطلب من كافة دول العالم حيث تصدر مصر المنتجات لأكثر من 160 دولة حول العالم، ويراقب الحجر الزراعي المصري كل المنتجات قبل ‏تصديرها لتنفيذ اشتراطات الدول المستوردة بدقة متناهية



كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد حذرت من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة لإحدي العلامات التجارية، الذي يتم إنتاجه في مصر.

وحذر مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عمان عن طريق نظام الإنذار الخليجي السريع للغذاء من تسجيل إصابات حشرية في منتج بامياء مصري.