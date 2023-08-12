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ما هي النفايات الإلكترونية وأضرارها على الإنسان؟.. الدراسات البيئية توضح

عبد المسيح سمعان
عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس

قال الدكتور عبد المسيح سمعان وكيل معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس، إن النفايات الألكترونية هى عبارة عن الأجهزة التي لم يستخدمها الإنسان ويستغني عنها فتسمي " نافية إلكترونية " فمثلا الموبايل أو اللالب توب او الالعاب الألكترونية او أجهزة التليفزيون  حتي لو يتم استخدامها حتي لو سلمية أو غير صالحة للأستخدام تصبح "نافية إلكترونية".


وأكد سمعان خلال لقائه في برنامج" صباحنا مصري" المذاع على فضائية “المصرية”،  أن أي مخلفات إلكترونية لم يحتاجها الإنسان لها أضرار على البيئة وعلى الإنسان، فتؤثر على البيئة لأنها تحتوي على أكثر من ١٠٠ مادة سامة وبقية المواد أقل سمية فهي مواد سامة بشكل خطير،  وترك هذه المخلفات الإلكترونية في المنزل له أثار سلبية شديدة وخطيرة على الإنسان، لأنها يصدر عنها تلوث في الهواء، وأيضا عندما يتم اللقاء هذه الالكترونيات في المياة أو التربة تحدث لهم تلوث خطير فهي سيئة لعناصر البيئة التي يعيش عليها الإنسان.

الرصاص يؤثر على مخ الإنسان والرئتين

وأوضح وكيل معهد الدراسات البيئية، أن الانسان عندما يستنشق  الإنسان مثل هذه الغازات الناتجة من النفايات الإلكترونية فتؤثر على الرئتين والمخ،  خاصة الرصاص المؤثر على مخ الأطفال، وتنتقل هذه الملوثات إلى الأطفال لاحتواء الإلكترونيات على الرصاص.

ضرورة أبتعاد الألكترونيات عن المنزل

ونصح سمعان، بتجنب الخطر الناتح عن تخزين الالكترونيات عن طريق أبتعاد هذه الملوثات عن الأطفال بوجه خاص، لأنها  تؤثر على المخ وتؤدي إلى التخلف العقلي، كما تؤثر على الجلد  والعينان والسمع وعلى الدورة الدموية، فيجب التخلص من هذه المواد الساكنة من المنازل.

نافية إلكترونية أجهزة التليفزيون الإلعاب الإلكترونية الدراسات البيئية النفايات الالكترونية المخلفات الإلكترونية

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