الإسكان تجتمع بممثلي صندوق مصر السيادي لتنفيذ محطات تحلية المياه.. فيديو

أفادت فضائية “دي إم سي” بأن وزارة الإسكان عقدت اجتماعا مع ممثل صندوق مصر السيادي مناقشة بدأ تجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه بالتعاون مع البنك الدولى والبنك الأوروبي، لإعادة الاعمار والتنمية.



وخلال اللقاء، تقدم ممثلى البنك الدولى والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعرض تقدمي عن خطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة.



كما تقدم ممثل المكاتب الإستشارية المتخصصة بعرض تقديمي، لشرح آليه تقديم تلك الخدمات من الدراسات المبدئية والتفصيلية.

تنفيذ محطات الخطة الإستراتيجية للتحلية

وأوضحت وزارة الإسكان إنها تخطط للوصول إلى حولي 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاه من خلال تنفيذ محطات الخطة الإستراتيجية للتحلية.