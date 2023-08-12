بالأسماء.. إدراج أصناف دوائية جديدة لجدول المخدرات

قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 477 لسنة 2023 ، قرر رئيس هيئة الدواء المصرية: بعد الاطلاع على: - قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛ - وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته؛ - وعلى القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛ - وعلـــى فتـــوى الجمعيـــة العموميـــة لقســـمي الفتـــوى والتشـــريع بمجلـــس الدولـــة ملـــف رقـــم 634/1/58 بجلســـة: 2021/08/07؛ - وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق بهيئة الدواء المصرية؛ ).

المادة الأولى( تضـاف المـادة الآتية، وأمالحهـا، ونظائرهـا، واسـتراتها، وإيثراتهـا، وأمـاح نظائرهـا، واسـتراتها، ومسـتحضراتها، أينمـا وجـــدت إلـــى الفقـــرة )د( مـــن الجـــدول رقـــم )3( الملحـــق بقانـــون مكافحـــة المخـــدرات المصـــري رقـــم )182( لســـنة 1960 وتنظيــم اســتعمالها والاتجار فيهــا.

الاسم باللغة العربية : تـــراي زولـــو بنزوديازبيـــن والمـــواد المشـــتقة منهـــا

الاسم باللغة الإنجليزية : derivatives its and Triazolobenzodiazepine

الاسم العلمي : Drug Class

المادة الثالثة

ُينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشر البيان.