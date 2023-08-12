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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصريين| إنقاذ 76 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل إيطاليا.. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت المنظمة الخيرية “أوبن أرمز” ، اليوم السبت ، أن سفينة إنقاذ تابعة للمنظمة الخيرية ألتقطت 76 مهاجرا على متن قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط ​​، وكانت متوجهة إلى ميناء نابولي بجنوب إيطاليا.

ورست سفينة أخرى تحمل 59 مهاجرا تم إنقاذهم في بورتو إمبيدوكلي في جنوب صقلية يوم السبت مع تزايد عدد الأشخاص الذين يحاولون العبور المحفوف بالمخاطر في وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقالت منظمة الطوارئ الخيرية إن هناك سبع نساء و 24 طفلاً من بين 76 شخصًا تم التقاطهم في المياه الدولية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية ليلة الجمعة.

وأضافت المنظمة أن القارب البالغ طوله 12 مترا والذي كان يقل المهاجرين أبحر من ليبيا في وقت متأخر يوم الخميس ومن تم إنقاذهم وهم من مصر وإريتريا وإثيوبيا وسوريا.

وساعدت السلطات الإيطالية في تنسيق عمليات الإنقاذ ، ومن المتوقع أن يصل القارب الخيري ، إلى نابولي يوم الاثنين.

وقالت منظمة أوبن أرمز الخيرية الأخرى التي تنفذ مهمات في البحر الأبيض المتوسط ​​، إن يخت الإنقاذ النجمي التابع لها أبحر إلى صقلية وعلى متنه 59 شخصًا بينهم خمسة أطفال ، اثنان منهم يبلغان من العمر بضعة أسابيع فقط.

وناشدت منظمة أوبن آرمز السلطات الإيطالية لتخصيص ميناء لها بعد أن قالت إنها طُلب منها في البداية إعادة المهاجرين إلى تونس.

أظهرت بيانات وزارة الداخلية أن إيطاليا ، وهي طريق رئيسي إلى أوروبا لمئات الآلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين الآخرين ، شهدت وصول ما يقرب من 95 ألف شخص عن طريق البحر حتى الآن هذا العام ، أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.

يعد وسط البحر الأبيض المتوسط ​​أحد أخطر طرق الهجرة في العالم، وقد لقي أكثر من 22 ألف شخص حتفهم أو فُقدوا في مياهه منذ عام 2014 ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الست  وتم إنقاذ أكثر من 50 بعد انقلاب قارب مهاجرين أثناء محاولته عبور القناة من فرنسا إلى بريطانيا.

البحث والإنقاذ البحر الابيض المتوسط البحر الأبيض انقلاب المياه الدولية جنوب إيطاليا

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