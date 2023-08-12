لتجنب تشوهات الأجنة| طبيب أطفال يوجه نصائح بعمل سونار رباعي قبل الولادة

وجه الدكتور أحمد الشامي أستاذ جراحة الأطفال وحديثي الولادة بكلية طب الأزهر، نصيحة للمرأة الحامل بأن تتابع جنينها قبل الولادة عن طريق عمل سونار ثلاثي أو رباعي أو خماسي الأبعاد وتتابعه أثناء الحمل في الشهور الثالث والرابع والخامس.

وتابع: "إذا كان الجنين مصابا بتشوهات يتم اتخاذ قرار من الدكتور المعالج ودار الإفتاء بإجهاض الأم لأن الجنين يعيش بتشوهات وستكون هناك احتمالية وفاته بعد الولادة.

ضرورة عمل سونار أثناء الحمل بداية من الشهر الثالث

وأضاف الشامي خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك بعض التشوهات للجنين يمكن التعامل معها بعد ولادته ويوجد فرص احتماليات كبيرة للشفاء.