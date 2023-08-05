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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استشاري جراحة أطفال : التشوهات لها طرق علاج متعددة.. ونصيحة للأمهات

طفل حديث الولادة
طفل حديث الولادة

نصح الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال و حديثي الولادة بكلية طب الأزهر، الأمهات بعمل سونار ثلاثي أو رباعي الأبعاد بالأشهر الأولى من الحمل، حتى تكون على دراية كاملة بحالة ووضع طفلها بعد الولادة  للحد من الإصابة بالهلع و خاصة في حالة أو احتمالية إصابة الطفل بتشوهات.

وأوضح "الشامي"، خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد 2" من تقديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن التشوهات الخلقية لها العديد من طرق العلاج و يمكن التعامل معها بعد الولادة، لافتا إلى أن الأعضاء التناسلية لدى الأطفال لها العديد من المشاكل و التي توصل إلى مرحلة الاختلاط الجنسي و التي تعتبر من التشوهات التناسلية وعادة يتم تشخيصها بشكل خاطئ.

وأضاف "الشامي"، أن الطفل الذي يولد و لديه خصية مُعلقة سببها هو حدوث التواء بالخصية، يجب إنزالها بعمر الـ 6 أشهر، مؤكدا أن إهمال هذه الحالة يتسبب بدمور كامل لها، مما يدفع الطبيب للقيام بعملية للطفل و التخلص من ما تبقى منها، موضحا أن المنظار الجراحي للتشخيص العلاجي في حالات الخصية المعلقة ليس له أي أضرار.

الوحمة غير المرئية أخطرها

وتابع، أن الوحمات الدموية قد تكون مرئية، وفي بعض الأحيان غير مرئية التي تعتبر أخطرها وقد تؤثر على أحد أجهزة الجسم.  

الاطفال حديثي الولادة الهلع تشوهات خلقية الاعضاء التناسلية الخصية المعلقة

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