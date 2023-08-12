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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السلطات الفرنسية تعلن مصرع ستة أشخاص واثنان في عداد المفقودين بالقناة

صدى البلد

أعلنت السلطات الفرنسية عن مصرع ستة أشخاص بعد أن انقلب قارب مهاجرين كان يحاول عبور القناة من فرنسا إلى بريطانيا في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت ، وربما يكون شخصان آخران في عداد المفقودين.

وقالت البحرية الفرنسية أن قوارب الإنقاذ الفرنسية والبريطانية أنقذت ما يقرب من 60 مهاجرا ونقلتهم إلى الشواطئ الفرنسية أو البريطانية ، وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال رئيس البلدية المحلي فرانك ديرسين إن عملية إنقاذ كبيرة بدأت في حوالي الساعة السادسة صباحا (04:00 بتوقيت جرينتش) حيث حاولت العشرات من قوارب المهاجرين العبور في نفس الوقت.

أفاد ديرسين  لرويترز "العديد من القوارب كانت تواجه صعوبات جمة.' 'بالقرب من (بلدة) سانجات الساحلية عثروا للأسف على جثث".

وتعتبر القناة بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم والتيارات قوية ، مما يجعل عبور القوارب الصغيرة أمرًا خطيرًا.

وعادة ما يفرط مهربو البشر في القوارب المتهالكة ، مما يتركهم بالكاد طافيًا ويواجهون خطر التعرض للجلد من الأمواج أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ البريطانية.

وصفت آن ثوريل ، وهي متطوعة كانت على أحد قوارب الإنقاذ ، جهود المهاجرين المحمومة لإنقاذ المياه من زورقهم الغارق باستخدام أحذيتهم.

وقالت لرويترز عبر الهاتف لدى عودتها إلى الشاطئ “كان هناك الكثير منهم على متن قارب (المهاجرين)”.

وقال خفر السواحل البريطاني إنه أرسل قارب نجاة من دوفر للمساعدة في إنقاذ القناة ، إلى جانب فريق إنقاذ من خفر السواحل وعاملين في سيارات الإسعاف.

وأضاف خفر السواحل البريطاني أن سفينة تابعة لقوة الحدود البريطانية وزوارق نجاة ساعدوا في إنقاذ جميع من كانوا على متن قارب صغير آخر في القنال في حادث منفصل يوم السبت.

وأمضت حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك الأسبوع في الإعلان عن جهودها لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون في قوارب صغيرة ، على أمل كسب دعم الناخبين مع تقدم حزب المحافظين الحاكم في استطلاعات الرأي.

وتظهر أرقام حكومة المملكة المتحدة أن عدد المهاجرين العابرين للقناة حتى الآن هذا العام بلغ أكثر من 16000 ، مع وصول أكثر من 1100 شخص في الأسبوع الماضي وحده.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، كان معظم ركاب القوارب الصغيرة من أفغانستان أو الهند أو إيران أو العراق.

وتوفي في نوفمبر 2021 ، 27 مهاجرا عندما انكمش زورقهم أثناء محاولتهم عبور القناة. وكان الحادث أسوأ حادث على الإطلاق يتعرض له مهاجرون في الممر البحري الضيق الفاصل بين البلدين.

هناك كوارث أكثر تواترا وفتكا في البحر المتوسط ​​، حيث أنقذت سفينة إنقاذ خيرية 76 مهاجرا على متن قارب خشبي مثقل بالأعباء يوم السبت. 

ولقي أكثر من 22 ألف شخص حتفهم أو فُقدوا في مياهها منذ عام 2014 ، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

100 شخص البحث والإنقاذ الإخبارية البحرية الفرنسية البحر المتوسط السلطات الفرنسية الساحلية بتوقيت جرينتش

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