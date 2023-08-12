متخصص: مشروعات الصوب تستغل أراضِ لا يمكن زراعتها بالوسائل التقليدية

‏قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن القطاع الزراعي هو رأس الحربة في التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، والقطاع الزراعي يعني الأمن الغذائي، والأمن الغذائي هو أمن قومي، والدولة التي لا تستطيع إنتاج غذائها لا تملك قرارها.

‏وتابع ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، كان لابد من استغلال الأراضي التي لا يمكن زراعتها بالوسائل التقليدية، عن طريق استخدام التقنيات الحديثة مثل الصوب الزراعية والصوب الزراعية تمنع تأثر المحصول بالظروف البيئة الخارجية ويتم استخدام الأرض كمثبت فقط للنبات.