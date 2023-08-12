رغم أنف إسرائيل.. صحيفة عبرية تكشف عن تفهمات سرية بين واشنطن وطهران

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عن تفهمات سرية يتم تنفيذها في هذه الأيام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذه ليست اتفاقية أو صفقة رسمية ، لكنها تفاهمات بدون اتفاقية موقعة بين إيران والولايات المتحدة ، والتي تعطي كل من البلدين ما يريده الطرف الآخر دون أن يلتزم أي منهما رسميًا وعلنيًا بالوفاء بالجزء الخاص بهما من الصفقة.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل هي "الضحية" في هذه التفهمات، مشيرة إلى أن تل أبيب حاولت منع تلك لكنها لم تتمكن من ذلك.

وأضافت الصحيفة أن هذه التفهمات ستوقف تهافت إيران في تخصيب اليورانيوم إلى مستوى وكمية تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية في وقت قصير ، مقابل تنازلات ومزايا اقتصادية ستمنحها لها الولايات المتحدة لتيسيرها اقتصادياً.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق التفاهم غير المكتوب هذا أيضًا يضم جوانب أخرى تشمل ضبط شحنات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا، وكبح الحملة التخريبية التي تشنها إيران ضد ناقلات النفط التي تبحر في الخليج العربي ، ومنع إلحاق الأذى بالعسكريين الأمريكيين في العراق ودول أخرى في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية، التي لم يصرح بها أي من الطرفين علناً ، تمنح الولايات المتحدة أولا وقبل كل شيء الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يمكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الآن من التوقف عن الخوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط نتيجة بدء إيران بتخصيب اليورانيوم مستوى 90٪.

ووفقا للصحيفة فأنه "إذا حدثت هذه الخطوة أو كانت متوقعة في المستقبل، فقد تؤدي إلى هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران - وهو ما يمكن ، بحسب واشنطن ، جر الولايات المتحدة إليه باعتباره نتيجة حرب شاملة ستندلع في الشرق الأوسط".

وتابعت "في الوقت الذي تدور فيه حرب في أوكرانيا ، تتمنى الولايات المتحدة وحلف الناتو ألا يكون هناك صراع نشط في العالم يجب أن يشاركوا فيه".

كما تتلقى الولايات المتحدة ميزة أخرى، من هذه التفهمات وهي بحسب الصحيفة "تجديد مكانتها كقوة رائدة في الشرق الأوسط ، وهذا هو رد واشنطن على موطئ قدم الصين الذي تطوره كجزء من المنافسة العالمية بين القوى".

وقالت الصحيفة إن المثير للاهتمام أن التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران ، والتي بدأ تنفيذ بعضها بالفعل ، ولدت نتيجة لمفاوضات فاشلة جرت سراً تحت رعاية عمان وقطر بين البلدين.

وأضافت " على أي حال ، الإيرانيون مستعدون لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين الأمريكيين الخمسة الذين اعتقلوهم ، لكنهم لن يسمحوا لهم بمغادرة طهران حتى تفرج الولايات المتحدة عن الستة مليارات دولار المجمدة في كوريا الجنوبية".

ورجحت الصحيفة أن هناك وسطاء ، معظمهم من العرب ، يتنقلون بين طهران وواشنطن ويتأكدون من تنسيق تنفيذ الإجراءات ، وإبلاغ كل جانب عندما يكون الطرف الآخر مستعدًا للقيام بخطوة مضادة، مشيرة إلى تسريبات لـصحيفة "وول ستريت جورنال" التي تفيد بأن إيران أبطأت معدل تخصيب اليورانيوم ، بل وبدأت في تخفيف كميات اليورانيوم التي خصبتها إلى مستوى 60٪.

في المقابل، قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تتغاضى بالفعل عن تصدير النفط الإيراني إلى الصين وروسيا، وأن إيران أبطأت وخفضت كميات وأنواع الأسلحة التي ترسلها إلى روسيا حتى يتمكن من استخدامها في أوكرانيا.

لماذا تنزعج اسرائيل؟

قالت الصحيفة أن التفاهمات المتبادلة التي تترجم إلى أفعال على الأرض التي يفعلها الإيرانيون والأمريكيون تجاه بعضهم البعض تثير القلق في إسرائيل.

وأضافت"من الواضح أن الولايات المتحدة ستذوب مبالغ كبيرة إضافية من الأموال لإيران - الأمر الذي سيسمح للحرس الثوري بتمويل فروعه ، وخاصة الميليشيات العراقية وحزب الله في لبنان ، ليس فقط لتحسين الوضع الاقتصادي للشعب الإيراني ، ولكن أيضًا لإعطاء زخم لطموحات طهران في الهيمنة في الشرق الأوسط".

وتابعت: "إن مجرد وجود مذكرة التفاهم غير المكتوبة مع إيران يحد من حرية إسرائيل في التصرف في البلاد. يتعلق هذا بشكل أساسي بالمناطق التي يتولى الموساد مسؤوليتها ، والتي تهدف إلى تعطيل البرنامج النووي الإيراني ، وما لا يقل خطورة ، برنامج الأسلحة المتطورة الذي تعمل الصناعة الإيرانية على تطويره بقوة ، كماً ونوعاً ، مما يثير القلق. عندما تقوم الولايات المتحدة وإيران بإيماءات إيجابية تجاه بعضهما البعض ، يجب على إسرائيل أن تحرص على عدم إلقاء اللوم عليها في واشنطن نتيجة أنشطتها في إيران كمشجع للحرب".

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التبادل الاستخباري الحميم القائم بين الولايات المتحدة إسرائيل ، إلا أن واشنطن لا تخبر تل أبيب دائمًا بالحقيقة الكاملة أو يؤكدون ما توصلت إليه المخابرات الإسرائيلية فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية والصاروخية الإيراني، خشية أن تستخدم الحكومة الإسرائيلية الحالية معلومات تدين إيران لمهاجمتها.

ولفتت "بشكل عام ، لا تثق إدارة بايدن في الحكومة الإسرائيلية الحالية، وهذا أيضًا هو السبب في أن إسرائيل فقدت تمامًا في الأشهر الأخيرة قدرتها على التأثير على تحركات واشنطن".

وأكدت الصحيفة أن التفاهمات التي يتم التوصل إليها حاليا بين إيران والولايات المتحدة تم التوصل إليها خلال الحكومة الإسرائيلية الحالية وليس خلال فترة تغيير الحكومة التي سبقتها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن أى اتفاق مكتوب أو غير مكتوب بين إيران والولايات المتحدة لن يقيدوا يدي إسرائيل، مما يعني أن الجيش الإسرائيلي سيهاجم إيران إذا تجاوز الإيرانيون الخط الأحمر من وجهة نظر إسرائيل وليس من وجهة نظر واشنطن.