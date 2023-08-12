أول سيارة في التاريخ .. لماذا قادتها امرأة؟ تفاصيل مدهشة

لا يعلم الكثيرون أن كارل بنز ...أحد مؤسسي شركة "دايملر بنز" صاحب براءة اختراع "السيارة" وهو صاحب أول سيارة في التاريخ والتي جاءت من 3 عجلات، هذا الرجل صاحب الفضل الأول في تقديم اختراع السيارة.

في عام 1888، واجه كارل بنز الكثير من الانتقادات والاستهزاء بسبب فشل تجربته الأولى أمام الجمهور وإرتطام سيارته بإحدى الأشجار، كان ذلك بسبب الطريقة التي كان يفكر بها الناس في ذلك الوقت، حيث كانوا يحبون الخيول ولا يتقبلون فكرة اعتمادية سيارة بنز.

بيرتا بنز تدعم زوجها

قررت بيرتا بنز أن تدعم زوجها وترفع معنوياته، قامت بقيادة السيارة بنفسها لرحلة طويلة إلى بلدة Pfrozheim التي تسكن فيها أمها، والواقعة على بعد 100 كم من بلدة Manheim التي تسكن فيها هي وزجها وأسرتها، كانت بيرتا تقود السيارة مع أربعة من أطفالها، ولم تخبر زوجها مسبقًا عن رحلتها.

واجهت بيرتا الكثير من الصعوبات والمخاطر خلال رحلتها، مثل مشاكل نظام التبريد والتزويد بالوقود، لكنها نجحت في الوصول إلى بلدة Pfrozheim في نهاية اليوم، وعادت إلى زوجها في حالة جيدة.

كان نجاح بيرتا في رحلة Pfrozheim بمثابة نقطة تحول في حياة كارل بنز. أصبح الناس ينظرون إلى سيارته بشكل مختلف بعد أن رأوا كيف استطاعت بيرتا قيادتها لرحلة طويلة، بدأ بنز في تطوير سيارته وحل المشاكل الرئيسية بها، ونجح في عرضها على الجمهور مرة أخرى في معرض ميونخ للهندسة في عام 1888.

لاقت سيارة بنز استحسانا جماهيريا في معرض ميونخ، وحصل بنز على الميدالية الذهبية لأفضل اختراع هندسي، دخلت السيارة بعد ذلك في الإنتاج، لتكون بذلك أول سيارة تُنتج بصورة تجارية في تاريخ صناعة السيارات.

لم تحقق سيارة بنز نجاحًا كبيرًا في ألمانيا، لكنها بيعت بصورة أفضل في فرنسا وكان ذلك بسبب شركة Emile Roger التي كانت تبيع في الأصل محركات الغاز الثابتة الخاصة ببنز في فرنسا، قام بنز من حينها بتحويل حقوق البيع والتوزيع لشركة Emile Roger، التي ساعدت بنز في نشر سيارته وزيادة نجاحها.