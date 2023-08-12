عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

على الرغم من مساعدته في الوصول للحكم.. لماذا نفى محمد علي عمر مكرم

صدى البلد

يصادف في مثل ذلك اليوم  12 أغسطس 1809، نفى محمد علي باشا الزعيم الوطني عمر مكرم إلى دمياط، وكان هذا الحدث خطوة هامة لتوطيد حكم محمد علي على مصر، وبداية نهاية الزعامة الشعبية.

دخول محمد علي لمصر

دخل محمد علي مصر كقائد للفيلق الألباني الذي أرسلته الدولة العثمانية لمحاربة الفرنسيين، سرعان ما أصبح شخصية مؤثرة في مصر، وساعد في عزل الوالي العثماني خورشيد باشا، في عام 1805، تم تنصيب محمد علي واليا على مصر من قبل السلطان العثماني.

txt

مناقشة رواية تغريبة القافر للكاتب زهران القاسمي في مكتبة ديوان.. تفاصيل

txt

أول خط بـ أفريقيا والشرق الأوسط.. ماذا حدث في بداية دخول الترام الكهربائي لمصر؟

كان محمد علي حاكمًا قويًا وطموحا، أراد تحويل مصر إلى دولة حديثة، وكان يعتقد أن ذلك يتطلب تركيز السلطة في يديه، رأى محمد علي في عمر مكرم تهديدًا لسلطته، لأن مكرم كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الشعب المصري.

وعلى الرغم من المساعدات التي قدمتها الزعامة الشعبية بقيادة عمر مكرم لمحمد علي بدءً بالمناداة به واليًا ، ثم التشفع له عند السلطانلإبقائه واليًا على مصر ، وبالرغم من الوعود والمنهج الذي اتبعه محمد علي في بداية فترة حكمه مع الزعماء الشعبيين ، بوعده بالحكم بالعدلورضائه بأن تكون لهم سلطة رقابية عليه ، إلا أن ذلك لم يدم ، فبمجرد أن بدء الوضع في الاستقرار النسبي داخليًا بدأ بالتخلص من الألفي..

في عام 1809، فرض محمد علي ضرائب جديدة على الشعب المصري، أثار هذا الضرائب غضب الناس، ولجأوا إلى عمر مكرم للحصول على المساعدة، وقف مكرم إلى جانب الشعب ووعد بتحريكهم إلى ثورة ضد محمد علي.

نفي عمر مكرم 

سمع محمد علي بتهديدات مكرم، فقام بنفيه إلى دمياط، كان هذا الحدث بمثابة نهاية الزعامة الشعبية في مصر، وبداية حكم محمد علي المطلق.

كان نفى عمر مكرم حدثًا مهمًا في تاريخ مصر، كان بمثابة خطوة مهمة في توطيد حكم محمد علي على مصر، وبداية نهاية الزعامة الشعبية.

 ساعد نفى مكرم محمد علي في تحويل مصر إلى دولة حديثة، ولكنه جاء على حساب الحريات التي كان يتمتع بها الشعب المصري.

عمر مكرم السلطان العثمانى محمد علي خورشيد باشا محمد علي باشا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

ترشيحاتنا

قضية جديدة .. مرتضي منصور أمام القضاء بسبب الخطيب غدا

في اليوم العالمي للشباب.. مسيرة الصحابي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام

أشهرهم كريستيانو رونالدو.. أرقام خيالية لأسطول سيارات نجوم العالم المنتقلين للدوري السعودي

تديّن بعدم معرفة | أزهري يعلق على رفض مندوب شحن توصيل فستان

التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ