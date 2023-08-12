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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمنع طائرات عصابات المخدرات| بيرو تعلن عن اتفاق للأمن الجوي مع أمريكا

صدى البلد

أعلنت بيرو عن اتفاق للأمن الجوي مع الولايات المتحدة ،اليوم السبت، فيما وصفته الحكومة بأنه مسعى لمنع الطائرات التابعة لعصابات المخدرات من دخول المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويتعبر هذا الاتفاق بمثابة إعادة إحياء اتفاق تعاون أمني ثنائي مع الولايات المتحدة منذ 20 عامًا ، وفقًا لبيان حكومي ، وسيسمح بتدفق دعم استخباراتي وتدريبي جديد إلى القوات الجوية البيروفية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويغطي ترقيات إلى عشرين طائرة هليكوبتر ومعدات رادار ، وأشار البيان أيضا إلى التعاون المكثف مع الولايات المتحدة ، ولكن دون الكشف عن تكلفة المساعدة الأمنية.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

ونقل البيان عن وزير الدفاع البيروفي خورخي شافيز الذي شدد على أن جهود اعتراض المجال الجوي بموجب الاتفاقية ستتم عبر وسائل غير مميتة.

وتم تعليق اتفاق سابق من قِبل للأمن الجوي بين البلدين قبل عقدين من الزمن بعد أن أسقط سلاح الجو البيرو طائرة أخطأت في التعرف عليها ، مما أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين.

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