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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أيمن الأعتر يكشف عن ردود فعل الجمهور على اغنيته مع صابر الرباعي

صدى البلد

طرح مؤخرا الفنان صابر الرباعي أغنية مع الفنان الليبي أيمن الأعتر تحمل أسم جو عينيك، وتخطت مشاهدتها المليون بعد أسبوعين من طرحها.


يؤكد" الأعتر" في تصريحات لـ صدى البلد أنه استقبل ردود فعل قوية جدا على الأغنية، وأعرب في تصريحات لـ صدى البلد عن سعادته بالعودة للغناء باللهجة المصرية من جديد بعد غياب دام 18 عاما.

وعلى جانب آخر كشف الفنان صابر الرباعى عن حقيقة خلافه مع الفنان وائل جسار، وذلك على هامش حفلته الأخيرة التى أقيمت فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش الأردنى.

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وقال صابر الرباعى فى لقاء تلفزيوني: “كل ما يتردد بشأن وجود خلاف بينى ووائل جسار عار تماما عن الصحة وليس له أساس، وتربطني به علاقة صدقة جيدة.

من ناحية أخرى، يحيى المطرب صابر الرباعي حفلا غنائيا اليوم في دمشق ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق وسط إجراءات احترازية مشددة.

ويشدو صابر الرباعي بعدد من الأغاني القديمة والحديثة التي تنال إعجاب جمهوره فى سوريا.

صابر الرباعي
حقق الفنان صابر الرباعي 318 ألف مشاهدة بأحدث أغانيه التي تجمل اسم “جوه عينيك”، التي تعاون فيها مع المطرب أيمن الأعتر، في ديو ثنائي بينهما، وذلك بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وطرحت شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات أغنية “جوه عينيك” لـ صابر الرباعي وأيمن الأعتر، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية “جوه عينيك” لـ صابر الرباعي وأيمن الأعتر، من كلمات: واحد، ألحان: محمود الخيامي، توزيع موسيقي: محمود الشاعري.

وكان الفنان صابر الرباعي طرح في أول يوليو الماضى، أحدث أغانيه التي تحمل اسم “اللي همك”، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “اللي همك” لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي محمد مصطفى

الفنان وائل جسار الفنان صابر الرباعي اللهجة المصرية المطرب صابر الرباعي

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