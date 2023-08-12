بعد نجاح حبة طبطبة.. مسار إجبارى يطرح أغنية اسف

كشفت فرقة مسار اجبارى عن استعداداهم لطرح أغنية جديدة بعنوان اسف والتى تعد ضمن المينى ألبوم الذى يحمل اسم نص الحاجات.

وقال هانى الدقاق على هامش حفل الفرقة فى العلمين الجديدة إن أغنية اسف هى آخر أغانى المينى ألبوم الجديد ومن المقرر أن نبدأ بعدها في التحضير إلى ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة.

مسار إجبارى

وطرح مؤخرا، فريق مسار إجبارى والمطرب دياب أغنيتهما بعنوان “حبة طبطبة” عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

أغنية حبة طبطبة من كلمات محمد البحيري ومن ألحان وتوزيع توسي، وتعتبر هذه الأغنية هي الأولى التي تجمع دياب بفريق مسار إجباري.

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.