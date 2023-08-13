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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل العرض الخاص لفيلم العميل صفر

صدى البلد

تنظم الشركة المنتجة لفيلم العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني عرضا خاص للفيلم بحضور أبطاله بعد غد الثلاثاء بأحد المولات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وكانت قد طرحت شركة أوسكار بيكتشرز للإنتاج البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني قبل أيام من عرضه الأول في دور العرض في 16 أغسطس الجاري.

الإعلان عن البوستر الرسمي لفيلم العميل صفر

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تصميم البوستر الرسمي يجمع بين البساطة والابتكار وخفة الدم، حيث يظهر العميل صفر في مقدمة البوستر بملابس مشتعلة وفي وضع الاستعداد للهجوم في محاكاة لوقفة جيمس بوند، الشخصية السينمائية الشهيرة، وفي الخلفية تظهر شخصيات الفيلم مقيدة الأيدي ومعلقة من الأعلى.

تأتي النسخة الإلكترونية من البوستر الرسمي في صورة متحركة، حيث تظهر شخصية العميل صفر منفردة ثم يتبعها سقوط باقي شخصيات الفيلم من الأعلى، بالإضافة إلى حركة الأجزاء المشتعلة من ملابس العميل صفر بما يضفي المزيد من الديناميكة على البوستر.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. يظهر أكرم حسني في مقدمة البوستر التشويقي مرتدياً رداء استحمام وزعانف في قدميه وغطاء رأس "بونيه" ويرفع مسدساً في محاكاة ساخرة لوقفة جيمس بوند الشهيرة.

فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، أيمن الشيوي. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.

 

اكرم حسني البوستر الرسمي البوستر التشويقي العرض الخاص الفنان اكرم حسني

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