عضو تنسيقية الأحزاب: أهالي سيناء شاركوا مع الدولة في تعمير سيناء

قال أحمد مبارك، المحلل في الشأن السياسي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في مواجهة مخطط كبير وخبيث لجماعات الإرهاب في سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن أهالي سيناء كان لهم دور كبير ومحوري، من خلال إمداد القوات المسلحة والأجهزة المصرية بكل المعلومات عن الجماعات الإرهابية، معقبًا: "أهل مكة أدرى بشعبها".

وأشار لدور قبائل سيناء في التعاون مع الجيش المصري، ومساهمتهم في معركة الإرهاب ومن ثم معركة البناء.

وشدد على أن معركة البناء لا تقل أي أهمية عن معركة القضاء على الإرهاب، فالبعض كان يستهدف محطات الكهرباء والمياه، مضيفًا: "أهالي سيناء شاركوا مع الدولة في معركة البناء وغامروا بأموالهم وكانوا كتف في كتف لتعمير سيناء، حيث وصلت تكلفة تعمير سيناء لأكثر من 600 مليار جنيه".