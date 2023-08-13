خبير تأمين: نمو عالمي في تعويضات المخاطر الطبيعية بسبب تغير المناخ

قال خالد سيد، العضو المنتدب لشركة "ابكس" لوساطة إعادة التأمين، إن هناك تشدد في أسواق إعادة التأمين العالمية حاليا، موضحا أن هناك نمو كبير في تعويضات المخاطر الطبيعية على مستوى العالم بسبب تغير المناخ.



وأضاف "سيد"، خلال لقائه ببرنامج "بيزنس" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية شيماء موسى، أن قطاع التأمين يواجه ضغوط شركات الإعادة العالمية في أنشطة الطبي والائتمان.

وأشار "سيد"، إلى أن تحملات معظم الوثائق لم تكن بدرجة كافية حيث كانت لا تتخطى 10%، بالإضافة إلى نقص الكوادر العاملة بفرع الائتمان، و تعثر بعض الشركات بعد جائحة كورونا وخاصة التي تعتمد على المواد الخام المستوردة من الخارج، تعتبر كل هذه الأسباب التي أدت إلى خسائر بفرع الائتمان.

دور الهيئة لحل هذه الأزمة

ولفت، إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت بإصدار قرار لتنظيم الاكتتاب بتأمين الائتمان، ومن أهم ملامحه هو رفع التحمل من 10% إلى 25%، بجانب شرط أن يكون من يعمل بالاكتتاب ذو خبرة مناسبة، مضيفا أن الهيئة طلبت من الاتحاد المصري للتأمين أن يصيغ وثيقة موحدة بتأمين الائتمان لجميع الشركات.

