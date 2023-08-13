لتحقيق السعادة.. روشتة لتجنب فشل الحياة الزوجية

انتشر فى الآونة الأخيرة ارتفاع نسبة المشاكل بين الزيجات، كما انتشرت أيضا الجرائم ونسب الطلاق ليس فى مصر فقط ولكن حول العالم.

كشف الدكتور محمد هاتي أخصائي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية لـ صدى البلد، عن بعض الأسباب الشائعة لفشل الزيجات وكيفية تجنبها:

أسباب شائعة لفشل الزيجات

نقص التواصل: تعتبر قدرة الزوجين على التواصل الفعال والصادق أساسية لسلامة العلاقة.. تجنب الانغلاق والتجاهل وحاول الاستماع بعناية لشريكك والتعبير عن مشاعرك واحتياجاتك بصراحة.

نقص التفاهم: يمكن أن يحدث الخلاف والصراع في أي علاقة، ولكن القدرة على فهم وتقدير وجهات نظر الشريك يساعد على تجنب التصادمات الكبيرة.. حاول الاحتفاظ بروح التسامح والاحترام والتعاون في حل المشكلات.

نقص التوافق القيمي: يمكن أن تؤدي اختلافات القيم والمعتقدات إلى توترات دائمة في العلاقة الزوجية.. قم بمناقشة القضايا الهامة والقيم المشتركة وتوضيح توقعاتك وتوقعات الشريك قبل الارتباط بشكل أعمق.

نقص الاحترام والثقة: يعتبر الاحترام والثقة أساسيين في أي علاقة. حافظ على الاحترام المتبادل وكن صادقًا وموثوقًا في أفعالك وكلماتك.. بناء الثقة يستغرق الوقت، لذا كن ملتزمًا بالصدق والوفاء في العلاقة.

نقص التوازن بين الحياة الشخصية والعمل: يمكن أن يؤثر التوازن الغير متوازن بين الحياة المهنية والشخصية على العلاقة الزوجية.. حاول تخصيص وقت للقاءات والأنشطة المشتركة والاستمتاع بأوقات الراحة معًا.

نقص التسامح والقدرة على الصفح والاستمرار: في أي علاقة طويلة الأمد، ستواجه تحديات وأوقات صعبة.. يجب أن تكون مستعدًا للتسامح والمرونة والقدرة على معالجة المشاكل والبقاء معًا على مر الزمن.

لا يوجد ضمان مطلق لتجنب فشل الزيجات، ولكن بالاهتمام بالعلاقة والتواصل المفتوح والاحترام المتبادل، يمكن تعزيز فرص السعادة الزوجية وتقوية العلاقة بين الشريكين.