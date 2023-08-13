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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار| فرص عمل بالدولار.. موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول.. وهذا معنى الربا في القرآن

انفجارات ضخمة تهز
انفجارات ضخمة تهز دمشق

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير عن أهم الأخبار.

اقبض بالدولار.. فرص عمل فى منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة
 

بالأدلة العلمية.. متحدث الصحة يكشف هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟
 

صور ومقاطع خادشة.. محاكمة مدرس متهم بابتزاز موظفة في الجيزة
 

موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقنوات الناقلة
 

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معنى الربا في القرآن.. مثال واقعي للتفرقة بينه والفائدة البنكية
 

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