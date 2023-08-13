تسريبات تكشف عن إصدار سوني الجديد من PlayStation 5

كشفت أحدث التسريبات عن أن شركة سوني Sony، تعتزم إطلاق إصدار جديد من جهاز التحكم بالألعاب PlayStation 5، ولكن بتصميم أنحف قليلا.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، أصدرت سوني جهاز PlayStation 5 في أوائل شهر نوفمبر من عام 2020، والذي سيطر مؤخرا على سوق الألعاب من خلال إطلاق ألعاب بلايستيشن الحصرية مثل God Of War Ragnarok و Ghost of Tsushima و Demon’s Souls طبعة جديدة.

ولم تعلن شركة سوني بعد عن موعد إطلاق إصدار PlayStation 5 Slim، ولكن وفقا للتسريبات التي انتشرت على الإنترنت، ظهرت صورة مسربة للشكل الذي قد يبدو عليه جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 Slim.

وتكشف الصورة المسربة أن جهاز سوني الجديد PlayStation 5 Slim، سيحافظ على تصميم مماثل ولكن بارتفاع أقل قليلا (بمقدار 5 سم) مقارنةً بجهاز PlayStation 5 الأصلي.

ويعد التغيير الأكثر وضوحا الذي يمكننا رؤيته من الصورة هو ألواح الغلاف المنقسمة، والتي توفر مظهرا أكثر تطورا للجهاز، إلى جانب ألواح الغطاء المنفصل، ويشاع أن الجهاز يحتوي على منفذ USB-C مزدوج.

جهاز سوني الجديد PlayStation 5 Slim

وبالنسبة لأولئك غير المدركين، يحتوي جهاز PlayStation 5 الحالي على منفذ USB-C واحد فقط في المقدمة، ولم تدل شركة سوني بتصريح حتى الآن حول موعد إصدار PS5 Slim، ولكن المستندات التي تم إصدارها خلال معركتها القانونية المقامة ضد شركة Activision Blizzard تشير إلى أن وحدة التحكم سيتم إطلاقها في نهاية العام الجاري تقريبًا.

سعر PlayStation 5 Slim

تبعا للمعلومات المسربة، قد تتوافق تكلفة الجهاز مع السعر الحالي البالغ 400 دولار لجهاز PlayStation 5 Digital بسعة تخزين تبلغ 825 جيجابايت، ومن المتوقع أن تشتمل الحزمة على وحدة تحكم واحدة وكابل طاقة واحد وكابل HDMI وكابل USB-C لشحن وحدة التحكم.

ويشار إلى أن شركة سوني أصدرت حزمة ألعاب PS5 Spider-Man 2 الجديدة المتاحة للحجز المسبق، والتي تبلغ حوالي 600 دولار، قد تعلن شركة سوني عن جهاز PS5 Slim الجديد قريبا.