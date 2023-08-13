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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تغيير مناهج المرحلة الابتدائية وكذلك تغيير التقييم، مضيفا “ لا رسوب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي حيث يتم التقييم بشكل وصفي وليس حكمي”.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في الحوار الوطني لمناقشة استراتيجية تطوير التعليم، إلى أن إدخال التكنولوجيا في التعليم لابد وأن يتم بشكل تدريجى، لافتاً إلى أنه تم تسليم طلابنا فى الثانوية العامة أجهزة التابلت ويتضمن محتوى رقمى كبير سيتم زيادته.


وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ركزت على تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسي والانتماء والمواطنة للشباب والنشء للقضية السكانية من خلال التوسع كما وكيفا ومكافحة وعلاج التسرب من التعليم، وخفض نسبة الأمية وتعليم الكبار، إضافة إلى تحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفني، فضلا عن قضية المناخ، التي تم إدراجها في المناهج، بالاضافة للاهتمام بالأنشطة المدرسية والتعليم الأخضر، والقضايا المعاصرة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إدراج مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التي تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية وأهمها:

  • مشروع إصلاح التعليم المصرى للمناهج.
  • تطوير البنية التكنولوجية.
  • تطويرطرق التقويم والامتحانات.
  • إنشاء المدارس المتميزة لمتوسطى الدخل مثل المدارس اليابانية والدولية الحكومية والنيل وSTEM)
  • ربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال انشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بتخصصات جديدة وفقا للخريطة الاستثمارية والتوزيع الجغرافي- وكذلك المدارس الفنية الدولية- ومدارس STEM الفنية).
  • تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تمنح طالب الابتدائي مبلغ(60)جنيها،  و80 جنيها لطالب الإعدادي، و100 جنيه لطالب الثانوي بشرط تحقيق نسبة الحضور.
  • المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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