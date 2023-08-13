الدكتور شوقي علام.. 10 أعوام على طفرة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء

جاء قرار التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على رأس ولاية أخرى بدار الإفتاء، بعد انتهاء ولايته أمس السبت 12 من الشهر ذاته، ليسطر فصلاً جديداً في مسيرة المفتي التاسع عشر ضمن قائمة مفتيي الديار المصرية.

ولاية جديدة على رأس الإفتاء

تم اختيار الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام فى 11/2/2013 من قبل هيئة كبار العلماء، لمنصب المفتى خلفًا للدكتور على جمعة، وذلك فى انتخابات بالاقتراع السرى المباشر لأعضاء هيئة كبار العلماء للمرشحين، وحصل الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام على أعلى الأصوات، حيث يبلغ المفتى سن المعاش فى 12 أغسطس القادم.

وفى 22 يناير 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 37 لسنة 2017، بتجديد تعيين الدكتور شوقى عبد الكريم موسى علام، مفتياً لجمهورية مصر العربية، لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 4-3-2017.

قرار التجديد لمفتي الجمهورية

وقبل عامين، اعتبرت دار الإفتاء المصرية، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

من هو الدكتور شوقي علام؟

ولد الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام عام 1961، في قرية زاوية أبو شوشة بمحافظة البحيرة ، تلك القرية التي أخرجت لمصر خيرة العلماء والمفكرين، أمثال: الشيخ محمد عبده، والشيخ شلتوت، والشيخ سليم البشري، والشيخ محمد الغزالي.

تأثر شوقي علام، بجو الريف فنشأ محبا للهدوء مؤثرا للخلوة الداعية إلى تأمل الطبيعة والتفكر في خلق الله الذي خلق كل شيء.

تقاليد القرية وروابطها الأسرية كانت تدفعه إلى مخالطة الناس من حوله والنظر الدقيق في مشكلاتهم اليومية وأعبائهم الحياتية، مما أفاده في البحث العلمي عندما أراد ربط الفقه بالواقع.

تلقى مفتي الجمهورية العلم في كتاب القرية فحفظ القرآن في سن الحادية عشرة ثم تخرج في كلية الشريعة والقانون بطنطا بتقدير جيد جدا، عمل معيدا بالكلية حتى نال درجة الدكتوراه عام 1996م، وعنوانها: إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

توالت أبحاث الدكتور شوقي علام، الفقهية ورسائله العلمية، التي قام بها، ما بين تقنين للفقه الجنائي وربطه بقضايا الواقع إلى مشكلات الحياة الزوجية وقضايا المرأة في المجتمع الإسلامي المعاضر.

يعد مفتي الجهورية من أصحاب الأخلاق الرفيعة وأكبر الظن أن الحياء هو المفتاح الصحيح لفهم شخصيته في كل ما يصدر عنه من قول ومن عمل.

المناصب التي تقلدها

*مفتي جمهورية مصر العربية من 4/ 3/ 2013.

*رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 15/12/2015.

*رئيس مجلس إدارة مجلة دار الإفتاء المصرية.

*رئيس مجلس إدارة مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

أبرز المؤلفات

1 - الحقوق المقدمة عند التزاحم في الفقه الإسلامي

2 - دور الدولة في الزكاة.. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي

3 - تحديد الجنس البشري وتغييره بين الحظر والمشروعية .. دراسة مقارنة

4 - الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي

5 - الطلاق السني والبدعي

6 - بالإضافة إلى عدد كبير من الكتاب التي تمثل إنتاجا علميا متميزا

الدكتور شوقي علام مفتياً للجمهورية في ولاية جديدة

من جانبه، هنّأ الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام بقرار التجديد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا على صورة جمعته بالدكتور شوقي علام خلال تواجدهما بالمملكة العربية السعودية للمشاركة بفاعليات مؤتمر مكة المكرمة قائلاً: “مبارك التجديد لفضيلة المفتي. الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء نسأل الله أن يعينه علي تحمل هذه المسئولية.. خير بداية لهذه الفترة الجديدة”.