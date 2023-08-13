عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدكتور شوقي علام.. 10 أعوام على طفرة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام

جاء قرار التجديد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على رأس ولاية أخرى بدار الإفتاء، بعد انتهاء ولايته أمس السبت 12 من الشهر ذاته، ليسطر فصلاً جديداً في مسيرة المفتي التاسع عشر ضمن قائمة مفتيي الديار المصرية. 

 

ولاية جديدة على رأس الإفتاء 

تم اختيار الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام فى 11/2/2013 من قبل هيئة كبار العلماء، لمنصب المفتى خلفًا للدكتور على جمعة، وذلك فى انتخابات بالاقتراع السرى المباشر لأعضاء هيئة كبار العلماء للمرشحين، وحصل الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام على أعلى الأصوات، حيث يبلغ المفتى سن المعاش فى 12 أغسطس القادم.

 

وفى 22 يناير 2017 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 37 لسنة 2017، بتجديد تعيين الدكتور شوقى عبد الكريم موسى علام، مفتياً لجمهورية مصر العربية، لمدة 4 سنوات، اعتباراً من 4-3-2017.

قرار التجديد لمفتي الجمهورية 

 

وقبل عامين، اعتبرت دار الإفتاء المصرية، من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.

 

من هو الدكتور شوقي علام؟

ولد الدكتور شوقى إبراهيم عبد الكريم علام عام 1961، في قرية زاوية أبو شوشة بمحافظة البحيرة ، تلك القرية التي أخرجت لمصر خيرة العلماء والمفكرين، أمثال: الشيخ محمد عبده، والشيخ شلتوت، والشيخ سليم البشري، والشيخ محمد الغزالي.

 

تأثر شوقي علام، بجو الريف فنشأ محبا للهدوء مؤثرا للخلوة الداعية إلى تأمل الطبيعة والتفكر في خلق الله الذي خلق كل شيء. 

 

تقاليد القرية وروابطها الأسرية كانت تدفعه إلى مخالطة الناس من حوله والنظر الدقيق في مشكلاتهم اليومية وأعبائهم الحياتية، مما أفاده في البحث العلمي عندما أراد ربط الفقه بالواقع. 

 

تلقى مفتي الجمهورية العلم في كتاب القرية فحفظ القرآن في سن الحادية عشرة ثم تخرج في كلية الشريعة والقانون بطنطا بتقدير جيد جدا، عمل معيدا بالكلية حتى نال درجة الدكتوراه عام 1996م، وعنوانها: إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي.

 

توالت أبحاث الدكتور شوقي علام، الفقهية ورسائله العلمية، التي قام بها، ما بين تقنين للفقه الجنائي وربطه بقضايا الواقع إلى مشكلات الحياة الزوجية وقضايا المرأة في المجتمع الإسلامي المعاضر.

يعد مفتي الجهورية من أصحاب الأخلاق الرفيعة وأكبر الظن أن الحياء هو المفتاح الصحيح لفهم شخصيته في كل ما يصدر عنه من قول ومن عمل.

التمديد للدكتور شوقي علام مفتيا للجمهورية لولاية ثالثة

شوقي علام: الفتاوى الشاذة تحرك الفكر المتطرف والإرهابي.. فيديو

المناصب التي تقلدها

*مفتي جمهورية مصر العربية من 4/ 3/ 2013.

*رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم 15/12/2015.

*رئيس مجلس إدارة مجلة دار الإفتاء المصرية.

*رئيس مجلس إدارة مجلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

أبرز المؤلفات

1 - الحقوق المقدمة عند التزاحم في الفقه الإسلامي
2 - دور الدولة في الزكاة..  دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي
3 - تحديد الجنس البشري وتغييره بين الحظر والمشروعية .. دراسة مقارنة
4 - الحكم القضائي وأثره في رفع الخلاف الفقهي
5 - الطلاق السني والبدعي
6 - بالإضافة إلى عدد كبير من الكتاب التي تمثل إنتاجا علميا متميزا

الدكتور شوقي علام مفتياً للجمهورية في ولاية جديدة 

من جانبه، هنّأ الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام بقرار التجديد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا على صورة جمعته بالدكتور شوقي علام خلال تواجدهما بالمملكة العربية السعودية للمشاركة بفاعليات مؤتمر مكة المكرمة قائلاً: “مبارك التجديد لفضيلة المفتي. الحقيقة نبارك لدار الإفتاء ولمصر وللعالم الإسلامي هذا الرجل دمث الخلق والذي حقق طفرة كبيرة في منظومة العمل المؤسسي والدولي لدار الإفتاء نسأل الله أن يعينه علي تحمل هذه المسئولية.. خير بداية لهذه الفترة الجديدة”.

شوقي علام الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية دار الإفتاء الدكتور إبراهيم نجم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

وزير التعليم: لا يوجد رسوب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

كورونا يضرب مرة أخرى.. متحور جديد يهدد العالم وتعليق عاجل من مصر

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

موضوعات متعلقة

بعد حديث رئيس صندوق المأذونين| احذر .. هذه الشروط تبطل عقد الزواج

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

المؤمن مُبتلى على قدر إيمانه.. ماذا يقول ومتى يرفع عنه؟.. علي جمعة يوضح

الظلمات الخمس وسراجها .. وهل نعذب في قبورنا بالروح أم الجسد؟

هل يجوز خطبة المرأة وهي في العدة تنتظر الوضع؟.. الإفتاء تجيب

كيف يزيد الله الرزق؟ .. 4 أمور و20 دعوة لا ترد في الليل

آخر جمعة من محرم .. المعيقلي : بقاء المرء في الدنيا محدود .. الولد الصالح من خيرة ما يدّخره الإنسان لنفسه

المقصود بـ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؟ علي جمعة يوضح

ترشيحاتنا

شاهد.. حريق ضخم يلتهم منشأة تخزين في العاصمة الروسية

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بآخر في الشرقية.. تفاصيل

بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

البحر المتوسط مقبرة المهاجرين.. لماذا تزايدت الوفيات جراء غرق القوارب في 2023؟

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

تجنبوا الشركات غير المرخصة.. تحذير عاجل من وزارة الحج السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالطريقة الأسكندرانية.. خطوات عمل السمك شبار

تحذيرعاجل.. مشروب منتشر في الأسواق يسبب الشلل الدماغي

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

يشبه القصور .. شاهد صور لأفخم حمام في العالم تثير الجدل

فيديو

مفاجأة الطب والأسنان.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

أم العريس.. من هي أماني سوكا طليقة عمرو أديب ؟ «فيديوجراف»

بكت 7 سنين بالدموع .. قصة المطربة حنان مع الاعتزال

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ