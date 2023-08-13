تعرف على أسعار ومواصفات سيارات شيري داخل مبادرة الإحلال 2023 | تفاصيل

أطلقت الحكومة المصرية ، مبادرة إحلال وتجديد السيارة واستبدالها بأخري جديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل رفع كاهل المشقة عن المصريين الذين يريدون الحصول على سيارة موديل 2023 ، بالإضافة إلى أن المبادرة تعمل علي تقديم كافة التسهيلات الأزمة لتيسير حصول المصريين علي سيارة جديدة .

- يعرض موقع صدى البلد الاخباري سيارات شيري داخل مبادرة الإحلال خلال 2023 :

سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV

1- شيري تيجو 3

زودت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV بمحرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج شيري تيجو 3 عزم أقصي للدوران يصل الي 160 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتخرج قوة 125 حصان .

شيري تيجو 3 موديل 2023 الـ SUV

- سعر شيري تيجو 3 موديل 2023

تباع سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 داخل مبادرة إحلال وتجديد السيارات بسعر 590.720 ألف جنيه .

شيري أريزو 5 موديل 2023

2- شيري أريزو 5

تنتج سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 عزم دوران يصل الي 141 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر، وتمتلك محرك سعة 1500 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.5 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر شيري أريزو 5 موديل 2023

شيري أريزو 5 موديل 2023

تتوافر سيارة شيري أريزو 5 موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال بفئتين :

الفئة الأولي تباع بسعر 353.125 ألف جنيه .

الفئة الثانية سعرها يصل الي 500.720 ألف جنيه .