أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن أستقاله مانشيني من تدريب منتخب إيطاليا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير :"مانشيني يتقدم باستقالته من تدريب منتخب إيطاليا".

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجئة من العيار الثقيل، بشأن اقتراب نيمار من الانضمام إلي الهلال السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شوبير :"تقارير تؤكد اقتراب نيمار من الانضمام إلي الهلال السعودي".

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، اقتراب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان، من الانضمام لصفوف الهلال السعودي خلال الصيف الحالي.