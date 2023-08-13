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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف أكون من الشهداء يوم القيامة مع وقوعي في المعصية؟.. علي جمعة يجيب

كيف أكون من الشهداء
كيف أكون من الشهداء يوم القيامة مع وقوعي في المعصية؟

كيف أكون من الشهداء يوم القيامة مع وقوعي في المعصية؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

كيف أكون من الشهداء يوم القيامة مع وقوعي في المعصية؟

وجاء في السؤال: ماذا نفعل حتى نصل إلى الهمة التي كان عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ }، كيف نصل إلى الهمة حتى نكون شهداء على الناس، ويكون الرسول علينا شهيدا ؟ كيف نصل إلى اتباع الأسوة الحسنة؟

وأوضح أن  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا ذلك في فرائض الإسلام، بيسر من غير تكلف "أتقن الوضوء" وهو يرتب الثواب الجليل على إتقان الوضوء وإسباغه، حتى لو كان في الشتاء، وحتى لو كان الوضوء يكرهه الإنسان لأنه يصاب بشيء من المعاناة في أن يقوم في الفجر فيجافي مضجعه ليتوضأ، ثم ليصلي، لكن صمم أنت على هذا حتى لو كنت مكرهًا، أقم الصلاة في جماعة فإن يومك ينتظم، والاستمرار في جماعة يولد عندك الالتزام وتعلق قلبك بالمساجد، بمواطن السجود، بالجماعات- يولد عندك الهمة، تتولد الهمة من المحافظة على هذه الأشياء، عندما تتذكر دائمًا جانب العبادة فيها، ولاتتحول في حياتك إلى العادة؛ لأن العبادة إذا تحولت إلى عادة فقدت معناها وحرمت عظيم ثمرتها وبركتها.

وأشار إلى أن من علامات رضا الله سبحانه وتعالى على الإنسان دوام التوفيق في العبادة، فإذا لاحظ نفسه أنه موفق للحفاظ على الصلاة في مواقيتها فإن هذا من رضا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق لهذا، لذلك ينبغي على الإنسان الذي وجد نفسه أدَّى العبادات أن يحمد الله على هذا التوفيق من أداء الصلاة والصيام، التوفيق إلى إخراج الزكاة، التوفيق إلى الحج، فالإنسان يعلم أنه مرضي عليه من الله، إذا وجد نفسه في رحمة الله، في طاعة الله.

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ماذا نفعل مع كثرة الذنوب؟

وحول ماذا نفعل مع كثرة الذنوب؟  قال: لو وجد نفسه كثير الذنوب يعلم أن هناك شيئًا ما يحتاج إلى التوبة، يحتاج إلى الرجوع، يحتاج إلى الاستغفار وأن هذا الشيء هو نذير له من أجل أن يعود إلى الله.

أما إذا وجد نفسه في طاعة، ووجد نفسه مستمراً في هذه الطاعة، فهذه علامة كبيرة من علامات رضا الله.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن فتور العبادة أمر طبيعي  والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: « إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَةً وَلِكُلِّ شِرَةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ شِرَتُهُ إِلَى سُنَّتِى فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ » فترة أي أن النشاط يتلوه شيء من الفتور والملل، فهذه طبيعة الإنسان .. فلا تخف هذه مسألة طبعية خِلقية أن الإنسان يأتي في فترات ويكون عالي الهِمة وعالي العبادة ثم بعد ذلك يأتيه نوع من أنواع الفتور، ولكن من كانت شَرَّته لله ورسوله وفترته لله ورسوله أي في هذه الفترة والشَرَّة لا نفعل المعصية ولا نترك الفرائض أبداً .

الشهداء يوم القيامة علي جمعة هيئة كبار العلماء كيف نصل إلى اتباع الأسوة الحسنة ماذا نفعل مع كثرة الذنوب

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