«صيف شبابنا».. مسابقة فنية للرسم الفوري بمراكز شباب فوة بكفر الشيخ

نظم مركز شباب قبريط بإدارة شباب فوة بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الفوري ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة 20 طليعاً ضمن سلسلة البرامج الفنية التي تقدمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ في مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه.

ولفت إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب للاطلاع على الخطوط الفنية الأحدث، مؤكدا اعتزام المديرية تكثيف البرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة تزامنا مع مبادرة وزير الشباب «صيف شبابنا» للنشء والشباب، وتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتثقيفية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

أقيمت المسابقة الفنية للطلائع بمركز قبريط، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوة تنفيذ فريق عمل المركز.

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