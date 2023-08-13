عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«صيف شبابنا».. مسابقة فنية للرسم الفوري بمراكز شباب فوة بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم مركز شباب قبريط بإدارة شباب فوة بمحافظة كفر الشيخ، المسابقة الفنية في الرسم الفوري ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بمشاركة 20 طليعاً ضمن سلسلة البرامج الفنية التي تقدمها إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ في مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة التعديات بقرية محلة موسى في كفر الشيخ.. صور

«عبد الغفار» رئيساً.. ننشر التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بكفر الشيخ

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المسابقات الإبداعية للطفل تمنحه الفرصة للتعبير عن مواهبه الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء دون توجيه أو تحجيم لإبداعه.

ولفت إلى أن الورش الفنية مناخ مناسب للاطلاع على الخطوط الفنية الأحدث، مؤكدا اعتزام المديرية تكثيف البرامج والفعاليات خلال الفترة المقبلة تزامنا مع مبادرة وزير الشباب «صيف شبابنا» للنشء والشباب، وتقديم مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والتثقيفية والرياضية المنفذة بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

أقيمت المسابقة الفنية للطلائع بمركز قبريط، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، والسيد درويش، مدير إدارة شباب فوة تنفيذ فريق عمل المركز.

IMG-20230813-WA0112
IMG-20230813-WA0112
IMG-20230813-WA0114
IMG-20230813-WA0114
IMG-20230813-WA0115
IMG-20230813-WA0115
IMG-20230813-WA0113
IMG-20230813-WA0113
IMG-20230813-WA0111
IMG-20230813-WA0111
أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح التشكيل الجديد الشباب والرياض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

بعد 5 شهور من الثبات| مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

تذبذب في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

«عبد الغفار» رئيساً.. ننشر التشكيل الجديد لهيئة مكتب الغرفة التجارية بكفر الشيخ

إزالة التعديات بقرية محلة موسى في كفر الشيخ.. صور

نهايتهما خلف القضبان.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة ميكانيكي على يد شقيقين بكفر الشيخ

اللافتة اتفحمت.. إخماد حريق بمحل ترزي في كفر الشيخ

اختل توازنه.. إصابة نقاش إثر سقوطه من الطابق الثالث بكفر الشيخ

حمادة العش مديرًا فنيًا لـ نادي كفر الشيخ

ضبط ربة منزل هاربة من 40 حكماً في كفر الشيخ

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

مقتل 55 شخصا وتضرر مليون آخرين بسبب الأمطار والفيضانات في بنجلاديش

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

أستاذ اقتصاد: انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب تسبب في زيادة الأسعار 15%

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

انزلاق تربة مدمر يودي بحياة 21 شخصا وفقدان 6 آخرين في الصين|شاهد

هل يفشل التدخل العسكري لإيكواس في النيجر.. إجابة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

يحتوي على بكتيريا تسبب الوفاة.. جدل حول سحب أنواع من الآيس كريم بأمريكا

بدون جراحة .. أفضل علاجات لقرحة الفراش

متلازمة مرضية.. صاحبة أطول لحية بجينيس تكشف عن حالتها الصحية| اعرف التفاصبل

فيديو

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

ارتفع 250 جنيها| الجنون يصيب الذهب من جديد.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ