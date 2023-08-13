إيهاب جلال يمنح صالح جمعة قبلة الحياة في الإسماعيلي

عقد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي ، جلسة خاصة مع صالح جمعة لاعب وسط الفريق .



وأكد إيهاب جلال لصالح جمعة قناعاته التامة بقدراته الفنية مشيرا إلى إنه سيكون واحدا من اللاعبين المهمين لديه داخل الفريق في الموسم الكروي الجديد .



وطالب إيهاب جلال ، صالح جمعة ببذل أقصى جهد ممكن خلال فترة إعداد الإسماعيلي ، من أجل الجاهزية التامة للمشاركة مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد .



وكان صالح جمعة قاب قوسين أو أدنى من الرحيل بشكل رسمي عن الإسماعيلي نظرا لابتعاده عن المشاركة مع الفريق في الموسم الماضي .



وأرسل مسئولو النادي الإسماعيلي قائمة الفريق المبدئية إلى اتحاد الكرة استعدادا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد .

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من : محمد فوزي وكمال السيد لحراسة المرمى وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد دسوقي وعماد حمدي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعصام صبحي ومحمود الشبراوي وحمدي النقاز وعبد الرحمن مجدي وأحمد محسن وصالح جمعة ومحمد مخلوف ومحمد حسن وحازم مرسي وكريم عرفات وفراس شواط وباسم مرسي وياو أنور ومحمد بيومي وأبو بكر حمزة الجمل ومحمد وجدي وعبد الله السعيد ومروان حمدي وعبدالله محمد ومحمد بحيري.