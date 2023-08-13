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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تسريبات سوني الجديد من PlayStation 5..كيف تحصل على سمارت هوم بأقل تكلفة؟

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تدوم لـ 7 أيام.. سمارت ووتش من سامسونج لقياس الضغط وتتبع النوم
 

كشفت شركة search سامسونج، عن سلسلة ساعتها الذكية الجديدة  Galaxy Watch 6 والتي تتميز ببطارية أكبر وأقل استهلاكا للطاقة كما أنها يمكن شحنها بسرعة خلال 8 دقائق فقط.

 

تسريبات تكشف عن إصدار سوني الجديد من PlayStation 5

 

كشفت أحدث التسريبات عن أن شركة سوني search Sony، تعتزم إطلاق إصدار جديد من جهاز التحكم بالألعاب PlayStation 5،  ولكن بتصميم أنحف قليلا.

 

إيربودز الغلابة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر رخيص
 

كشفت هواوي search Huawei النقاب عن السماعة اللاسلكية FreeBuds SE 2 في السوق الصينية خلال الشهر الماضي، والتي تقدم مجموعة من الميزات الرائعة تضمن تجربة صوتية مستقرة وممتعة، والآن أصبحت متوفرة في السوق العالمية.

 

بسعر أقل وإيربودز هدية.. عرض قوى لشراء أحدث هواتف أوبو Reno

 

تقدّم مواقع التجارة الإلكترونية  باستمرار عروض مغرية بأسعار تنافسية على الهواتف الذكية، وبيعها مقابل أقل من تكلفتها كي يحصل العملاء على فرصة لشراء الهاتف الذي يرغبون في شرائه مقابل خصم كبير.

 

بالتقسيط وبدون فوائد.. خصم 43% على جهاز PlayStation 5 من سوني
 

يتميز جهاز PlayStation 5 من سوني، بالعديد من المواصفات التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، وهو من يعد من أفضل أجهزة بلايستيشن التي حققت مبيعات كبيرة بفضل مميزاته الرائعة، فهو مزود رسومات أفضل مما يجعل الألعاب أكثر سلاسة إذا كانت لدى المستخدم شاشة تدعم معدلات تحديثات أعلى، إلى جانب سرعات تحميل كبيرة تسهل تنزيل الألعاب بسرعة، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على سعر ومواصفات سعر جهاز PlayStation 5 في السعودية وشروط تقسيطه

 

كيف تحصل على سمارت هوم بأقل تكلفة

 

أصبحت المنازل الذكية أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المزايا التي يمكن أن تجعل حياتك أكثر راحة وأمانًا ومع ذلك، يمكن أن تكون المنازل الذكية أيضًا باهظة الثمن. إذا كنت ترغب في الحصول على منزل ذكي دون إنفاق الكثير من المال، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لخفض التكلفة.

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