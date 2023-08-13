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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجمارك عن مبادرة سيارات المصريين: استرداد المبلغ بعد 5 سنوات بالعملة المحلية

صدى البلد

كشف علي جلال المتحدث باسم مصلحة الجمارك، عن تفاصيل قرار الحكومة بالسماح للمشاركين في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بانهاء التحويل البنكي من الخارج.

وقال جلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “مجلس الوزراء وافق على السماح للحاصلين على أوامر دفع بمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج وعددهم 84 ألفًا، بإنهاء إجراءات التحويل البنكى من الخارج خلال شهر، وسداد قيمة الوديعة المقررة، للحصول على الموافقة الاستيرادية”.

ولفت إلي أن صلاحية الموافقة الاستيرادية لشحن واستيراد السيارات تمتد إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية، مضيفا:" يحق للمواطن استرداد المبلغ الذي أودعه دولارياً بالعملة المصرية وليس دولاراً كما أودعه".

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