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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

صدى البلد

يعانى الكثير من الأشخاص من نقص فيتامين د، و يرغبون في معرفة  علاج نقص فيتامين د بشكل آمن وسريع خصوصا أن نقص فيتامين د يؤثر على الصحة النفسية والجسدية..

 

لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الأعراض والأطعمة التى تعالجنقص فيتامين د وفقا لموقع هيلثى.. 

اعرض نقص فيتامين د
 

١-الإرهاق والضعف العام.

٢-تقلب المزاج، وفي الحالات الشديد قد يعاني الفرد من الاكتئاب.

٣-القلق.

٤-زيادة الشعور بالنعاس أو الخمول.

٥-تساقط الشعر.

٦-زيادة الوزن أو صعوبة في التخلص من الوزن ٦الزائد.

٧-ألم العضلات، ويمكن ملاحظة حدوث ارتعاش في العضلات.

٨-آلام العظام والمفاصل، وخاصة آلام الظهر

 

 

مجموعة الماكولات التي تحتوي  فيتامين د  ..

السمك:
وهو أهم أنواع المأكولات التي تحتوي على الـvitamin D بالأخص السمك النيئ، أو السوشي الذي يقدم لك أيضًا كمية كافية من الأوميغا 3. بإمكانك تناول السمك في السلطات كالسلمون مع الخس والحامض، أو حتى في سندويتش مع الجبنة القشطية.

الحبوب:
لإفطار صحيّ، تناولي الحبوب مع الحليب، واضيفي بعض أنواع الفاكهة كالموز والفراولة، بذلك تحصلين على حصة متكاملة من الكالسيوم الموجود من الحليب والمعادن الناتجة عن الحبوب والفيتامينات من الفاكهة.

مشتقات الحليب:
من أساسيات كل وجبة، يجب أن تكون الجبنة أو غيرها من الأنواع حاضرة على المائدة، لا تستهيني بفوائد مشتقات الحليب الطبيعية التي تقوي الجسم، وتعزز الحركة، وترد لك النشاط.
تناولي القليل من الزبدة مع المربّيات أو الجبنة مع الخبز أو حتى الكريمة مع الفاكهة التي تكّون حصة صغيرة ما بين الوجبات.

البيض:
من أهم أنواع المأكولات التي تقدم لك الفيتامين 12 B والبروتينات، لكن إحذري من كثرة تناولها إذ يسبب بعض الأعراض التي تريدين تجنبها.
بإمكانك خلط البيض مع القليل من الأعشاب لعجة خالية من اللحوم، أو سلق البيض وتناوله كوجبة أساسية مع البطاطا والخضار.

الفطر:
نوع من الخضار الذي يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامين د وب5 ، يقدم لك فوائد عدة كإمتصاص المعادن وتقوية الجسم عند تعرضه للشمس أو عوامل أخرى،
إذ الفيتامين د ملقّب بصديق الشمس، وهو موجود طبيعيًا في نظام كل فرد، لكن إحذري فائض الفيتامين د، فهو يسبب لك إضطرابات مزعجة، وقد يسبب لك الأمراض.

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أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

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