بريطانيا تحذر مواطنيها في السويد من وقوع هجمات انتقامية بعد حرق المصحف

حذرت بريطانيا ، اليوم الأحد مواطنيها المتجهين إلى السويد من احتمال وقوع هجمات انتقامية بعد حرق القرآن على أيدي نشطاء مناهضين للإسلام، الأمر الذي أثار حفيظة المسلمين.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية ، في إرشادات سفر محدثة ، إن السلطات السويدية نجحت في تعطيل بعض الهجمات المخطط لها وقامت بحملة اعتقالات.

وقالت الخارجية البريطانية: يجب أن تكون متيقظا في هذا الوقت، الإرهابيين من المرجح جدا أن يحاولوا تنفيذ هجمات في السويد والأماكن التي يزورها الأجانب أهدافا محتملة.

وفي بيان أقر فيه بتغيير نصائح السفر البريطانية ، كرر مستشار الأمن القومي السويدي ، هنريك لاندرهولم ، التهديدات المتزايدة للسويد منذ الحرق.

وقال لاندرهولم ، إن اقتحام السفارة السويدية في العراق في 19 يوليو، ومحاولة الهجوم على سفارتنها في لبنان في 9 أغسطس، وكذلك إطلاق النار في 1 أغسطس على موظف في قنصلية سويدية في تركيا ، ساهم في تقييم المخاطر.