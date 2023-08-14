طن الحديد بـ 33 ألف جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأثنين

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا خلال شهر أغسطس الجاري.

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 14 اغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 33100جنيه للطن.



بلغ سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 33500جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 32800جنيه للطن.



سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 32000جنيه للطن



سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 31000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين نحو 33000جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 32500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 31000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 31000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 31500 جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 31000جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1765جنيه لطن المسلح بتراجع بقيمة 5 جنيهات مقارنة بسعر أمس .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الاثنين نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المينا اليوم الاثنين نحو 1730 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة سيناء للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1690 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادي النيل اليوم الاثنين نحو 1680جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة السويس للأسمنت اليوم الاثنين نحو 1780جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين نحو 1800جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت السهم اليوم الإثنين نحو 1680جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.