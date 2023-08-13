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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ: إنجازات مصر في ملف الطرق "إعجاز حقيقي"

الطرق العامة
الطرق العامة

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية ما أنجزته مصر في ملف الطرق، وهو ما يمثل إضافة قوية للبنية التحتية للبلاد بفضل توجيهات الرئيس السيسي.

وأشار النائب، إلى اجتماع الرئيس  السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، واطلاعه على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.

تحقيق التنمية الشاملة 

ووصف عضو مجلس الشيوخ، ما تحقق عبر شبكة الطرق القومية، بـ"إعجاز حقيقي"، مشيرا إلى أنها أحد العناصر الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وقال نائب الصعيد: الطرق القومية الجديدة، حقق مكاسب سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، وكذلك تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وتابع النائب احمد محسن: صيانة الطرق القومية، يتم عبر رؤية متكاملة وخطة مستمرة للوقوف على أحوال الطرق ومتطلباتها.

اجتماع الرئيس السيسي الاستثمارية الأقتصادية الاستثمار التلوث البيئي

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