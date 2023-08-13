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تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

مذيع صدى البلد طارق
مذيع صدى البلد طارق موسى

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة، حول  ارتفاع عدد ضحايا حادث القليوبية إلى خمسة أفراد نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق كفر شكر القليوبية. 

تلقى المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز كفر شكر إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نقل على طريق البر الشرقي ووجود جثث ومصابين.

وتم أخطار اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، كما انتقل اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية إلى المكان الواقعة وتم رفع آثار الحادث بعد المعاينة.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر فى محاولة لإنقاذهم دون جدوى، حيث نتج عن هذا الحادث المروع، مصرع ٤ اشخاص وهم روان ناصر أبو سريع التهامى الموافى وشقيقها محمود ناصر أبو سريع التهامى الموافى، وابنة عمهم منه الله طاهر ابو سريع التهامى الموافى، وشقيقها فيصل طاهر ابو سريع التهامى الموافى من قرية سنتماى التابعة لمركز ميت غمر  .

بينما أصيب شخص خامس بنزيف في المخ وكسور متعددة وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبعد عدة ساعات ارتفع عدد الضحايا ليصبح ٥ اشخاص، حيث لم يتمكن الاطباء من انقاذ مهاب طاهر أبوسريع الذي أصيب شخص خامس بنزيف في المخ وكسور متعددة، ليلحق بشقيقه وشقيقته وابناء عمه.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. 

٥ أشخاص ارتفاع عدد ضحايا اسعاف الحادث القليوبية

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