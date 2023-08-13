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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور خطير.. طائرات التحالف الدولي تخترق الأجواء السورية 23 مرة

الطائرات الأمريكية
الطائرات الأمريكية

قال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا التابع لـ وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة انتهكت المجال الجوي السوري 23 مرة خلال اليوم الماضي.

وأوضح كوليت في بيان له، أن طائرتان من طراز F-16 للتحالف وزوجان من مقاتلات F-35 وطائرتان بدون طيار متعددة المهام من طراز MQ-1C اخترقوا الأجواء السورية في منطقة التنف التي تمر عبرها خطوط جوية دولية، 23 مرة خلال النهار". 

وأضاف كوليت: "تم الإبلاغ عن 13 انتهاكًا لبروتوكولات عدم التضارب في 9 ديسمبر 2019 مرتبطة برحلات طائرات التحالف المسيرة في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبحسب كوليت، فإن مثل هذه التصرفات تثير حوادث جوية وتفاقم الأوضاع في المجال الجوي السوري.

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