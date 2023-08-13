برلمانى: اجتماعات اللجان المتخصصة بالحوار الوطني تستهدف الوصول لمخرجات قابلة للتنفيذ

أكد النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، أهمية عقد اللجان المتخصصة بالحوار الوطني اجتماعات مكثفة الفترة المقبلة، لصياغة المقترحات النهائية، تمهيدا لعرضها على مجلس الأمناء وإرسالها لرئيس الجمهورية.

وأشار النائب إلى أنها تأتي في إطار أهمية الحوار الوطني، والحرص على تنفيذ مخرجاته لصالح مصر، قائلا: الحوار الوطني خطوة هامة حركت الحياة السياسية، وأوجدت حلحلة لكثير من القضايا.

وتابع محمد نشات: اقترابه من النظام الانتخابي وانتخابات المحليات والعفو الرئاسي والمشاكل الاقتصادية مثل بيئة الاستثمار ومشكلة الديون ومواصلة الخطى في البنية التحتية وغيرها، يؤكد أن الجدية في طرح المشكلات ووضع الحلول اللازمة لها.

وأكد النائب محمد نشات العمده، أن تنوع المشاركين بجلسات الحوار الوطني أضفى ثراء للمخرجات وكفاءة، وما يتم من تحركات لتنفيذ التوصيات أبلغ رد على المشككين في نجاحه.