في طريقنا للتعافي | ميدو يرد على تصريحات وليد الفراج

رد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر الوطني السابق، على وليد الفراج بعد تصريحات الأخير، بشأن المقارنة بين الكرة المصرية والسعودية.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المصريون فخورون بما يحدث من تطور الكرة السعودية، لا ننظر بحقد أو بحسد، ما نقوله أن هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب أن يتم عمله في العالم كله" .



وأضاف: "نشيد دائما بما يحدث من تطور في الكرة السعودية، وقوتنا أن نكون متكاتفين، وهذا نجاح لنا كعرب، وانظروا إلى ما حدث في كأس العالم 2022، كانت كل الدول بجوار قطر" .



وواصل: "نجاح أي دولة عربية مصدر فخر لنا جميعا، لكن يهمني جدا أن أشرح للأستاذ وليد الفراج ما حدث في مصر، ما مرت به مصر يهد كرة القدم في أي دولة بالعالم، مصر مرت بكارثة اسمها مذبحة بورسعيد، كما أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر، كفيلة لهد كرة القدم، ومصر كي تتعافى مما حدث يحتاج الأمر لسنوات عديدة، والكل يعمل في مجال كرة القدم في مصر واليد مربوطة، وعودة الجمهور بشكل كامل للمدرجات تلك المهمة ليست سهلة، وإبعاد المدرج عن السياسة ليست مهمة سهلة، ما مرت به مصر ليس هينا، ولو خيرتني بين امتلاء المدرج بشكل كامل وحدوث كارثة جديدة سأختار عدم حدوث كارثة"

واختتم: "الكل يعرف تاريخ الكرة المصرية، ووليد الفراج لم يكن متعمدا في رده ولم يقصده بالشكل السلبي فقط كان يرد على المشجع ولكني حريص على أن أفهمهُ بأن مصر مرت بتاريخ صعب في ملف كرة القدم، وما حدث من تسييس للمدرجات لا يمكن بلد أبدا تعرف تتعافى منه مثلما فعلت مصر، ومصر تعافت من موقف صعب، المحنة كانت صعبة جدا، ولكن نحن في طريقنا للتعافي بإذن الله، وبجهود وإيمان أبناء مصر ستقف على رجليها مرة تانية"

