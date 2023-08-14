فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السبيط.
فوائد الكاليماري او السبيط او الحبار :
- يساعد الجسم على إمتصاص والإستفادة من الحديد لإحتوائه على النحاس.
- يمنع إلتهاب المفاصل لإحتوائه على السيلينيوم، وهي مادة ضرورية للجسم ومضاد للأكسدة يتسبب نقصه في زيادة نسبة التعرض للسرطانات.
- يحافظ على صحة الجلد والعضلات والشعر والأظافر لإحتوائه على البروتين.
- يخفف الصداع النصفي لإحتوائه على فيتامين B2.
- يعيد بناء العظام والأسنان لإحتوائه على الفوسفور.
- مفيد للقلب لإحتوائه على فيتامين B12.
- ينظم مستويات السكر في الدم لإحتوائه على فيتامين B3.
- يعزز جهاز المناعة لإحتوائه على الزنك.
- يهديء الأعصاب والعضلات لإحتوائه على المغنيسيوم.
- يقلل من مستويات ضغط الدم لإحتوائه على البوتاسيوم.
- يحتوي أيضا على فيتامين C، حمض الفوليك، والكالسيوم والحديد والمنغنيز