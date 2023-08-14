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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السبيط.

 

فوائد الكاليماري او السبيط او الحبار :
- يساعد الجسم على إمتصاص والإستفادة من الحديد لإحتوائه على النحاس.
- يمنع إلتهاب المفاصل لإحتوائه على السيلينيوم، وهي مادة ضرورية للجسم ومضاد للأكسدة يتسبب نقصه في زيادة نسبة التعرض للسرطانات.
- يحافظ على صحة الجلد والعضلات والشعر والأظافر لإحتوائه على البروتين.
- يخفف الصداع النصفي لإحتوائه على فيتامين B2.
- يعيد بناء العظام والأسنان لإحتوائه على الفوسفور.
- مفيد للقلب لإحتوائه على فيتامين B12.
- ينظم مستويات السكر في الدم لإحتوائه على فيتامين B3.
- يعزز جهاز المناعة لإحتوائه على الزنك.
- يهديء الأعصاب والعضلات لإحتوائه على المغنيسيوم.
- يقلل من مستويات ضغط الدم لإحتوائه على البوتاسيوم.
- يحتوي أيضا على فيتامين C، حمض الفوليك، والكالسيوم والحديد والمنغنيز

الأعصاب والعضلات البوتاسيوم الحبار الكاليماري فيتامين B12 ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط

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