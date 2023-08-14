فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول السبيط؟

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد السبيط.

فوائد الكاليماري او السبيط او الحبار :

- يساعد الجسم على إمتصاص والإستفادة من الحديد لإحتوائه على النحاس.

- يمنع إلتهاب المفاصل لإحتوائه على السيلينيوم، وهي مادة ضرورية للجسم ومضاد للأكسدة يتسبب نقصه في زيادة نسبة التعرض للسرطانات.

- يحافظ على صحة الجلد والعضلات والشعر والأظافر لإحتوائه على البروتين.

- يخفف الصداع النصفي لإحتوائه على فيتامين B2.

- يعيد بناء العظام والأسنان لإحتوائه على الفوسفور.

- مفيد للقلب لإحتوائه على فيتامين B12.

- ينظم مستويات السكر في الدم لإحتوائه على فيتامين B3.

- يعزز جهاز المناعة لإحتوائه على الزنك.

- يهديء الأعصاب والعضلات لإحتوائه على المغنيسيوم.

- يقلل من مستويات ضغط الدم لإحتوائه على البوتاسيوم.

- يحتوي أيضا على فيتامين C، حمض الفوليك، والكالسيوم والحديد والمنغنيز