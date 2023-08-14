3 بطاقات حمراء.. برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي بالدوري الإسباني

انتهت مباراة برشلونة وخيتافي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة ٤٢ حصول رافينيا، لاعب برشلونة على بطاقة ثانية، ثم أشهر الحكم في وجهه بطاقة حمراء.

وفي الدقيقة ٥٧، حصل جايمس مانا، لاعب خيتافي على بطاقة حمراء.

كما شهدت الدقيقة ٧٠ حصول تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على بطاقة حمراء أثر اعتراضه على حكم اللقاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أرواخو – جوليس كوندي – أندرياس كريستنسن – أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج – بيدري جونزاليس

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي.