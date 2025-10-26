بدء المرحلة الثانية لاختبارات مشروع تنمية المواهب

بدأت اليوم الأحد المرحلة الثانية للاختبارات الفنية لمشروع تنمية المواهب "Talent Development Schemes" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

وكان المشروع قد تم افتتاحه بالمرحلة الأولى في شهر يوليو الماضي، وتشمل المرحلة الثانية محافظات الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، الغردقة، المنيا، أسيوط، بني سويف، الوادي الجديد، الفيوم، الجيزة، القليوبية، المنوفية وكفرالشيخ، بالإضافة لاختبارات الفتيات في محافظة القاهرة، وتم افتتاحها اليوم باختبارات الأقصر، أسوان، قنا وسوهاج والتي استضافتها الأقصر.

وتواجد بافتتاح اختبارات المرحلة الثانية أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام، وهاري فارلي مكتشف المواهب بالاتحاد الدولي "FIFA".

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز، إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين، والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شرابي، إلى جانب راما جويلي المنسق للناشئات، كما يضم محمد اليماني، أحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

ويهدف مشروع "TDS" إلى اكتشاف الموهوبين بالمرحلة السنية "مواليد 2011" ورعايتهم فنيًا، صحيًا وبدنيًا برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.