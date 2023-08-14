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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة المخرج تامر بسيوني

تامر بسيوني
تامر بسيوني

أعلن المخرج تامر بسيوني عن وفاة والدته من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي.

وتلقى تامر عقب هذا البوست الكثير من التعازى من قبل أصدقائه المقربين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين دعوا لها بالرحمة ولتامر بالصبر والسلوان.

 

ولم يعلن حتى الآن تامر عن موعد إقامة الجنازة أو موعد العزاء، حيث أن الوفاة وقعت منذ لحظات، وسوف يعلن عن موعد الجنازة خلال ساعات قليلة من الآن.

 

أهم أعمال تامر بسيوني 

ويعتبر المخرج تامر بسيوني من المخرجين المتميزين حيث قدم العديد من الأعمال السينمائية منها فيلم فص ملح وداخ لعمرو عبد العزيز وجيران السعد وعيش حياتك لسامح حسين وعمر وسلوي وخطة جيمي.

فيما قدم فى الدراما مسلسل هبة رجل الغراب ومسلسل الميراث باجزاءه الأربعة.

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