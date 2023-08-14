جنا عمرو دياب تثير الجدل مع صديقها من جديد| شاهد

شاركت جنا عمرو دياب، ستوري جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت جنا مع صديقها في صورة رومانسية تجمعهم أثارت الجدل من جديد.

وتعرضت جنا عمرو دياب، لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورة لها مع صديقها بالمايوه على الشاطئ، وحرصت شقيقتها كنزي على دعمها برسالة في التعليقات ولكنها أيضا تعرضت للانتقادات.

نشرت جنا دياب، ابنه الهضبة عمرو دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت جنا عمرو دياب برفقه إخوتها كنزي عمرو دياب وعبدالله عمرو دياب، وهم يستمتعون بوقتهم في صور عفوية.