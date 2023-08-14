شركة آبل تصدر تحذيرا أمنيا لجميع مالكي هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل تحذيرًا أمنيًا لمالكي هواتف آيفون بشأن نوع خطير من الرسائل الاحتيالية، حيث أكدت الشركة على أهمية توخي الحذر عند تلقي رسائل أو مكالمات أو طلبات غير متوقعة للحصول على معلومات شخصية أو أموال.

ونصحت الشركة المستخدمين بافتراض مثل هذه الاتصالات على أنها عمليات احتيال والاتصال مباشرة بالشركة المعنية إذا لزم الأمر، حيث أن التصيد الاحتيالي ، الذي يمكن أن يحدث من خلال تطبيقات آيفون المختلفة ، هو طريقة شائعة يستخدمها المحتالون لخداع الأفراد لمشاركة معلومات حساسة أو توفير المال.

وتوصي آبل على الفور بتغيير كلمة مرور معرف Apple المخترق وأي حسابات أخرى ربما تمت مشاركة المعلومات الشخصية فيها، في حال إذا اشتبه المستخدمون في أنهم واجهوا عملية احتيال ، فمن الضروري اتخاذ إجراء سريع سيساعد هذا النهج الاستباقي في تقليل الضرر المحتمل الذي يسببه المحتالون.

ونوهت شركة آبل إلى أن مثل هذا النوع من الاحتيال والذي يشار إليه عادةً باسم "الرسائل النصية القصيرة" ، على منصات المراسلة مثل iMessage و تطبيق الدردشة واتساب وغيرها، بحسب صحيفة “ ذا صن”.

وشددت الشركة على أنه لتجنب الوقوع ضحية للرسائل الاحتيالية ، يجب أن يكون المستخدمون على دراية بعدة عوامل منها :