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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة آبل تصدر تحذيرا أمنيا لجميع مالكي هواتف آيفون

شركة آبل تصدر تحذيرا
شركة آبل تصدر تحذيرا أمنيا لجميع مالكي هواتف آيفون

أصدرت شركة آبل تحذيرًا أمنيًا لمالكي هواتف آيفون بشأن نوع خطير من الرسائل الاحتيالية، حيث أكدت الشركة على أهمية توخي الحذر عند تلقي رسائل أو مكالمات أو طلبات غير متوقعة للحصول على معلومات شخصية أو أموال. 

ونصحت الشركة المستخدمين بافتراض مثل هذه الاتصالات على أنها عمليات احتيال والاتصال مباشرة بالشركة المعنية إذا لزم الأمر، حيث أن التصيد الاحتيالي ، الذي يمكن أن يحدث من خلال تطبيقات آيفون المختلفة ، هو طريقة شائعة يستخدمها المحتالون لخداع الأفراد لمشاركة معلومات حساسة أو توفير المال. 

وتوصي آبل على الفور بتغيير كلمة مرور معرف Apple المخترق وأي حسابات أخرى ربما تمت مشاركة المعلومات الشخصية فيها، في حال إذا اشتبه المستخدمون في أنهم واجهوا عملية احتيال ، فمن الضروري اتخاذ إجراء سريع  سيساعد هذا النهج الاستباقي في تقليل الضرر المحتمل الذي يسببه المحتالون. 

ونوهت شركة آبل إلى أن مثل هذا النوع من الاحتيال والذي يشار إليه عادةً باسم "الرسائل النصية القصيرة" ، على منصات المراسلة مثل iMessage و تطبيق الدردشة واتساب وغيرها، بحسب صحيفة “ ذا صن”. 

وشددت الشركة على أنه لتجنب الوقوع ضحية للرسائل الاحتيالية ، يجب أن يكون المستخدمون على دراية بعدة عوامل منها : 

  1. إذا كان رقم هاتف المرسل لا يتطابق مع تفاصيل الاتصال الرسمية على موقع الشركة على الويب.
  2. إذا تم إجراء الاتصال باستخدام رقم هاتف مختلف عن الذي تم توفيره في الأصل للشركة.
  3. إذا كان عنوان URL في الرسالة لا يتوافق مع الموقع الرسمي للشركة.
  4. إذا ظهر النص مختلفًا بشكل ملحوظ عن الرسائل الأخرى الواردة من نفس الشركة.
  5. إذا طلبت الرسالة معلومات شخصية للغاية ، مثل كلمات مرور الحساب أو أرقام بطاقات الائتمان.
  6. يجب على المستخدمين توخي الحذر من النصوص غير المرغوب فيها التي تحتوي على مرفقات.
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